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Летчики из Канта завоевали "бронзу" на чемпионате по гиревому спорту

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- Виктор Мурзов
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Команда Объединенной российской военной базы (ОРВБ) в Кыргызстане заняла третье место на чемпионате объединения ВВС и ПВО по военно-прикладному спорту в дисциплине "Рывок гири".

В соревнованиях, которые проходили недавно в городе Челябинске, участвовали 18 команд. Здесь собрались, в том числе, и титулованные спортсмены: заслуженные мастера гиревого спорта и мастера спорта международного класса.

Российские авиаторы из Канта усиленно готовились к чемпионату, но поехать в Челябинск не смогли, потому что границы по-прежнему закрыты из-за пандемии коронавируса. Поэтому для гиревиков воинской части, которая находится за границей и выполняет здесь задачи по обеспечению мира и стабильности в Центральноазиатском регионе, соревнование проходило в онлайн режиме. Видеозапись того, как спортсмены взвешивались, представлялись и выполняли упражнение "Рывок гири" отправили организаторам чемпионата в Челябинск.

Первым выступил и задал тон заместитель командира части по военно-политической работе Евгений Кошелев.

Упражнение "Рывок гири" весом 32 килограмма он выполнил 120 раз! И занял в возрастной группе 40 лет и старше и в весовой категории свыше 95 килограммов второе место.

С хорошим результатом выступили и другие спортсмены военной базы, среди которых была и представительница прекрасной половины. Анна Мальсагова выполнила упражнение с 16-килограммовой гирей 50 раз, Владимир Грязев с 24-килограммовой гирей - 140 раз, Вячеслав Корсков с 32-килограммовой гирей - 91 раз, Баир Варнаков с такой же гирей – 69 раз. В итоге команда ОРВБ заняла третье место.

Летчик первого класса Евгений Кошелев, как и положено офицеру и к тому же заместителю командира части на личном примере показывает подчиненным, как нужно выполнять поставленные задачи. Отличные результаты он стабильно показывает и непосредственно в своей профессиональной деятельности. К примеру, вместе Игорем Гайворонским Евгений Кошелев занял первое место на Международном конкурсе летных экипажей "Авиадартс-2014". Причем ведущий пары самолетов-штурмовиков Су-25 Кошелев и ведомый Игорь Гайворонский на тех состязаниях не просто поразили цели, а точно попали в расположенные в их центре мишени. Помимо всего прочего, они нанесли авиаудар в точно назначенное время, без малейшего отклонения. Или, как говорят авиаторы, во временные рамки уложились по нулям.


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URL: https://www.vb.kg/391265
Теги:
Кант, авиабаза, Россия, спорт, Кыргызстан
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