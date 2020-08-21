Мурат Суюнбаев: Уже сейчас можно видеть предвыборный потенциал партий

Чем ближе к выборным процессам, тем больше разгораются страсти как вокруг партий-старожилов, так и вокруг новичков. Причем, делать какие-либо прогнозы не берется никто, настолько вокруг все покрыто интригой. Взять хотя бы так ожидаемые партийные списки: в итоге, предполагаемые кандидаты одних партий вышли в списках абсолютно других партий. Вся эта ситуация подогревается и слухами о разнообразных внештатных ситуациях.

Чтобы все-таки понять складывающуюся картину на политическом поле, сегодня мы встретились с политологом Муратом Суюнбаевым.

Добрый день, Мурат. Хотелось бы услышать Ваше мнение о предстоящих выборах. Об участии в выборах в Жогорку Кенеш, как мы все помним, объявили намерение 44 партии. Но с истечением времени количество поменялось и на сегодня партий уже 28. Как Вы думаете, стоит ли ожидать дальнейших изменений по количеству партий и сделать небольшой прогноз?

Делать сейчас прогнозы – вещь неблагодарная, с каждым днем ситуация меняется. Но уже сейчас можно увидеть, какие партии точно останутся на арене. Сильные позиции показывают новички: это "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик", партии новые, но уже обращают внимание на себя и по программным заявлениям, и по составу кандидатов. Партии "Ата Мекен", и "Кыргызстан" как опытные участники делают попытки заявить о себе в духе времени – лидеры отдают бразды правления молодым кадрам. Как оппозиционными презентуют себя партии "Бир Бол", "Бутун Кыргызстан" и "СДП". Пожалуй, на сегодня только все эти партии довольно-таки уверенно заявили о себе.

В последнее время на просторах интернета гуляет хватающее за душу до слез заявление Айбека Осмонова о том, что его партию "Мекеним Кыргызстан" забрали. Что Вы можете сказать по этому поводу?

Наверное, Айбек Осмонов был просто обижен, что лидером партии был избран Мирлан Бакиров. Это больше похоже на детскую обиду и все заявления по поводу "отобрали партию" показывают, что Айбек Осмонов, скорей всего, не достиг еще политической зрелости и до сих пор находится во власти, скажем так, "юношеского максимализма". Ведь одним из тактических качеств опытного политика является умение пойти на компромисс. Также нужно учитывать разницу между партией и частным предприятием, которая заключается в принципах выборности и сменяемости руководящих органов. Тем более в списке кандидатов от партии "Мекеним Кыргызстан" идут родной брат Айбека Осмонова Жанарбек Алымов – лидер от "Мекеним Кыргызстан" в Бишкекском горкенеше и родной дядя Бакытбек Каналиев – заместитель председателя Ошского горкенеша от фракции "Мекеним Кыргызстан". Поэтому самым приемлемым будет решение этой ситуации в кругу семьи, без привлечения общественности.

И последний вопрос. Это нормально, что всегда будут присутствовать оппозиционные блоки в парламенте. На Ваш взгляд, обладают ли партии, заявляющие себя как оппозиционные в будущем парламенте, обладают таким потенциалом и перспективами?

Начнем с того, что сначала нужно все-таки пройти в парламент. Это первое. Во-вторых, чтобы заявить себя оппозицией, нужно понимать, против чего выступать. И в третьих, оппозиция всегда должна предлагать альтернативные пути. Смотрите, партия "Биримдик" заявила о том, что идеология партии строится на развитии евразийства и демократического социализма. Это важно для страны? Важно. Партия "Мекеним Кыргызстан" заявила о сокращении количества депутатского корпуса. Это актуально? Актуально. В каждой программе первичными целями является развитие экономики и построение социально ориентированного государства. И каждая партия будет делать упор на то, чтобы добиться реализации своих программ, потому что граждане настроены решительно на мониторинг исполнения обещаний. Впереди нас ждут выборы и в местные органы власти, и президентские. Поэтому каждая партия будет нацелена на результативную работу. Так что, думаю, оппозиции будет сложно находить повод для хайпов и занимать верхние строчки рейтингов.