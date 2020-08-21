Сооронкулова: Кыргызстан стоит у края пропасти и эти выборы все решат

Кыргызстан сегодня стоит у края пропасти и предстоящие выборы в ЖК будут играть решающую роль. Об этом и другом поделилась своим мнением в интервью редакции VB.KG экс-судья Конституционной палаты и лидер политической партии "Реформа" Клара Сооронкулова.

Вы считаете себя оппозицией?

- Да, мы являемся оппозицией, о чем и объявили на своем съезде. Я не хочу использовать слово "радикальная", но я бы сказала, что мы непримиримая оппозиция. Тем самым я хочу сказать, что в стране происходят такие процессы, против которых мы будем выступать и предлагать конкретные меры. И в этом вопросе с действующей властью и псевдополитическими группировками не может быть компромисса.

Вы говорили, что вы будете бороться против того, чтобы в новом созыве ЖК были старые лица. Тем не менее, мы видим, что во многих партиях очень много новых молодых людей. Что вы на это скажете?

- Я думаю, что это уловка. Мы уже это проходили, когда в 2015 году на выборах партии привлекали людей незапятнанных, но потом, когда встал вопрос о распределении мандатов, их просто выдавливали, или с самого начала они заходили в партию на определенных условиях. Поэтому сегодняшним молодым новым лицам вряд ли мандат светит. Если партия победит, их просто потом заставят отказаться от него. И эта практика сегодня есть почти во всех партиях. Поэтому нет никакой гарантии, что новые лица получат мандат. То есть их место займут так называемые кошельки. Выборы в этом году будут очень дорогие. Мы уже сейчас фиксируем случаи подкупа и суммы уже не сравнимы с 2015 годом. Как говорит Алтынбек Сулайманов, суммы могут дойти до 20 тысяч сомов.

А про эти факты подкупов вам кто-то рассказал?

- Очень много людей нам об этом рассказывают, но к сожалению, они не могут объявить об этом от своего имени. Но нам уже известно с их слов, что создаются дополнительные участки, куда прописывают жителей с различных регионов. В основном это учителя школ. То есть это партии, которые знают, что в городе много протестного электората и поэтому они регистрируют на участке жителей других регионов. Естественно это использование административного ресурса плюс им обещали денежное вознаграждение. Мы просили их написать заявление, при этом со своей стороны мы обещали им поддержку, в том числе и юридическую, но они все равно побоялись. Идет очень грязная избирательная игра, хотя президент обещал нам, что выборы пройдут честно. Он обещал стать гарантом этих выборов.

Если так получится, что новый созыв ЖК большей частью будет состоять из старых лиц, то как тогда будет дальше развиваться Кыргызстан?

- Кыргызстан не будет развиваться. Ситуация очень сложная, во-первых, это пандемия, во-вторых, результат нашей деградации. Думаю, сейчас все прекрасно понимают, что мы стоим перед угрозой дефолта. С 2020 года мы, например, должны выплачивать проценты по китайским кредитам. И когда я впервые узнала, на каких условиях Кыргызстан берет кредиты, то была просто в шоке. Мы отказываемся от всех форм защиты, которые есть в международном праве, от всех форм защиты нашего суверенитета. Да, государство дает кредиты, но оно не вправе требовать от другой страны, чтобы она отказалась от своей собственности. К примеру, по Датка-Кемину мы отказались от всех форм защиты своего суверенитета. Если мы не начнем все это выплачивать, а мы не начнем, то ситуация может быть аналогичной Таджикистану, когда за долги мы будем вынуждены отдать все, что Китай запросит. Это могут быть земли, ледники, недра или еще что-нибудь. К сожалению, это такие юридические нюансы, о которых люди не знают. И вот в такой ситуации люди, которые привели страну к краху и развалу, снова рвутся к власти. Меня этот факт удивляет. Я недавно спросила одного депутата, пойдет ли он на эти выборы. Он мне сказал, что не готов брать на себя ответственность за государство в такой момент. А ведь другие идут и сегодня люди должны подумать, хорошо мы за них проголосуем, но ведь они уже показали свою несостоятельность, а что будет дальше. Мы стоим у края пропасти и сейчас достаточно легкого толчка, чтобы мы просто упали в эту пропасть. И эти выборы играют в этом отношении колоссальное значение.

Полностью интервью лидера политической партии "Реформа" Клары Сооронкуловой смотрите ниже: