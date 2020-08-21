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Еще несколько партий отказались баллотироваться в ЖК

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- Виктория Гунгер
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Политическая партия "Партия труда", "Народно-демократическая партия Кыргызстана", "Бирик", "Эл биримдиги", "Власть народу", "Ар-Намыс", "Улуу Журт", "Ак калпак", "КУТ" уведомила ЦИК об отказе баллотироваться на выборах в Жогорку Кенеш, сообщили в Центризбиркоме.

- Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов КР на заседании 21 августа рассмотрела уведомление партий и приняла решение о принятии их к сведению, руководствуясь статьей 19 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", статьями 7, 18 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики". Регистрация уполномоченных представителей политических партий отменена, их регистрационные свидетельства признаны недействительными,- говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/391269
Теги:
выборы, парламент, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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