У "Чон казат" сменился представитель по выборам

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании 21 августа рассмотрела уведомление от политической партии "Чон казат" об отзыве ранее назначенного уполномоченного представителя по выборам. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

- Руководствуясь статьей 19 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", статьями 7, 18 Закона Кыргызской Республики "Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики", ЦИК принял решение отменить регистрацию уполномоченного представителя по выборам от политической партии "Чон казат" Азамата Турдалиева. Уполномоченным представителем по выборам политической партии "Чон казат" теперь зарегистрирована Алия Рысмендеева, - говорится в информации ЦИК.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначена на 4 октября.