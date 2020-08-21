Кыргызстан открыл границы для граждан других стран

Кыргызстан открыл границы для въезда граждан. Пока речь идет о прибывающих из 31 стран. Среди них:

1. Россия

2. Грузия

3. Азербайджан

4. Армения

5. Беларусь

6. Казахстан

7. Туркменистан

8. Бельгия

9. Австрия

10. Великобритания

11. Германия

12. Ирландия

13. Исландия

14. Италия

15. Латвия

16. Литва

17. Лихтенштейн

18. Люксембург

19. Португалия

20. Турция

21. Швейцария

22. Швеция

23. Катар

24. ОАЭ

25. Китай

26. Малайзия

27. Южная Корея

28. Пакистан

29. Словения

30. Кувейт

31. Япония

Возможно, открытие границ поможет возврату на родину гражданам Кыргызстана, находящимся сейчас в стихийном лагере в Оренбургской области.