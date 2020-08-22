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План действий кабмина КР: Социальная стабильность и устойчивая экономика

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- Оксана Гут
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Утвержден План действий правительства Кыргызской Республики на 2020 год по обеспечению социальной стабильности, устойчивости экономики. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов.

Как сообщает пресс-служба кабмина, настоящий План представляет конкретные меры и действия правительства Кыргызской Республики до конца 2020 год, которые будут направлены на борьбу с эпидемией для сохранения жизни и здоровья людей, на поддержание социальной стабильности и предпринимательской активности граждан.

"Главным приоритетом по выполнению Плана действий правительства Кыргызской Республики будет социально-экономическая поддержка населения и предпринимательского сектора, наиболее пострадавших в условиях кризиса, включая сохранение рабочих мест и повышение социальных гарантий для населения", - говорится в сообщении.

План действий охватывает следующие ключевые направления, это:

1. Охрана здоровья граждан. Предусматривает обеспечение подготовки и укомплектование системы здравоохранения необходимым количеством медицинских работников, запуск, оснащение и перепрофилирование 14 инфекционных больниц, поставку 2-х новых мобильных госпиталей на случай обострения ситуации с пандемией, закупку автомобилей скорой медицинской помощи, обеспечение доступности лекарственных препаратов и медицинских изделий по всей территории страны.

2. Поддержка социально уязвимых слоев населения и повышение социальных гарантий пенсионерам.

3. Переход на дистанционный формат в сфере образования станет логическим продолжением политики государства по цифровизации страны. Предусмотренные Планом меры, также, коснуться завершения работ по капитальному ремонту аварийных школ, созданию цифровых учебных материалов и видеоконтента для проведения дистантного обучения.

4. Обеспечение устойчивости экономики. Одно из ключевых направлений – это вопросы поддержки предпринимательского сектора и обеспечения устойчивости финансовой системы страны, за счет создания благоприятной бизнес-среды, совершенствования механизмов налогового и таможенного администрирования, обеспечению государственной финансовой поддержкой субъектов предпринимательства льготным кредитованием, отсрочке обязательств предпринимателей по кредитам в коммерческих банках, повышение эффективности работы институтов по поддержке бизнеса.

"Вместе с тем, установлена персональная ответственность руководителей государственных органов исполнительной власти Кыргызской Республики, полномочных представителей правительства Кыргызской Республики в областях, глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное выполнение Плана действий правительства Кыргызской Республики на 2020 год по обеспечению социальной стабильности, устойчивости экономики", - отмечают в кабмине.


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URL: https://www.vb.kg/391276
Теги:
правительство, Кыргызстан, экономика, политика, коронавирус, карантин
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