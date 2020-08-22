Где и как можно уплатить налоги на транспорт, жилье и землю

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики информирует о способах уплаты налога на транспорт, недвижимое имущество и землю.

Налоги можно оплатить без посещения налогового органа, используя онлайн способы. Это – кассы любого банковского учреждения, почтовые отделения связи, платежные и POS-терминалы, мобильный и интернет банкинг, платежные карты или другие периферийные устройства.

При уплате налога необходимо ввести соответствующие реквизиты. Для налога на транспорт указать район или город регистрации имущества, ИНН владельца, государственный номер транспорта и сумму налога, для налога на жилье и земельного налога – район, город или айылный аймак нахождения имущества, ИНН владельца и сумму налога.

Напомним, что до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября – налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

Самостоятельно рассчитать сумму налога можно на сайте www.sti.gov.kg, воспользовавшись электронным калькулятором (Электронные сервисы – Электронные помощники и калькуляторы).

Подробную информацию можно получить по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.