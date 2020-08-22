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Штаб прорабатывает вопрос о разрешении возобновления работы мечетей в КР

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- Оксана Гут
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Состоялось очередное заседание Республиканского штаба по COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе заседания были обсуждены меры по улучшению эпидемиологической ситуации в ряде областей страны.

Также на заседании была заслушана информация Государственной комиссии по делам религии Кыргызской Республики. Руководителем ведомства было отмечено, что в адрес комитета поступили многочисленные обращения граждан с просьбой возобновления работы мечетей. Было отмечено, что

Духовное управление мусульман Кыргызстана готово взять на себя обязательства по обеспечению строгого соблюдения положенных санитарных норм безопасности в религиозных учреждениях.

По итогам обсуждения первый вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков поручил министерству здравоохранения совместно с Государственной комиссией по делам религии и ДУМК в кратчайшие сроки разработать соответствующий алгоритм санитарной безопасности, а затем проработать вопрос о разрешении возобновления деятельности религиозных учреждений с учетом строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм согласно разработанному алгоритму.

Алмазбек Баатырбеков подчеркнул важность качественной реализации поручений, данных штабом государственным и местным органам власти.


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URL: https://www.vb.kg/391280
Теги:
Алмазбек Баатырбеков, мечеть, правительство, ДУМК, Кыргызстан, карантин
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