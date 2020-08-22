Жээнбеков: Есть прогнозы о том, что может быть вторая волна вируса

Президент КР Сооронбай Жээнбеков в интервью "Биринчи радио" ответил на вопрос журналиста, следует ли кыргызстанцам ожидать второй волны заболевания.

По его словам, ситуация в регионах может осложниться.

"Действительно, есть прогнозы о том, что может быть вторая волна вируса. Мы все об этом знаем, читаем в прессе. Были опасения, что ситуация в регионах может осложниться. Такая вероятность сохраняется до сих пор.

Я побывал в регионах страны, объездил все области. Встречался с местными жителями, обсудил наболевшие вопросы.

Что сейчас актуально в регионах?

Сельчане заняты уборкой урожая, работой на полях. В первую очередь их волнует вопрос поливной воды, питьевой воды, много обращений по этой проблеме.

Есть проблемы с обеспеченностью школ и больниц. Обменялись мнениями по этим и другим вопросам, которые волнуют сельчан.

Рассказал о проводимой государственной политике по развитию регионов, в том числе по вопросу обеспечения населения чистой водой и по ремонту, восстановлению ирригационных систем.

Как я уже отмечал, проект по обеспечению чистой питьевой водой будет реализован во всех регионах Кыргызстана, это приоритетное направление моей президентской деятельности.

В этом направлении проводится активная работа. Второй, не менее важный вопрос - обеспечение сельских фермеров поливной водой.

Я побывал в далеком Баткене, Нарыне, Ат-Баши. На месте ознакомился с ходом работ по улучшению системы ирригации. Могу сказать, что доволен ходом реализации национальных проектов по ирригации.

Работа по их реализации ведется непрерывно в рамках Программы развития ирригации. Это меня радует.

Государственная программа по развитию ирригации рассчитана до 2026 года.

Она состоит из 3 этапов, два из которых будут реализованы до конца 2024 года. Мы намерены реализовать два этапа до завершения срока моего президентства.

В рамках этих двух этапов будет введен в эксплуатацию 31 водный объект, в результате чего появятся 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель. Улучшится водоснабжение 46 тысяч гектаров земли.

Это, как я и ранее отмечал, крупный, амбициозный проект. Несмотря на сложную ситуацию, мы приняли эту программу. Все усилия местных органов власти, соответствующих государственных органов, направлены на ее реализацию.

Для реализации ирригационных проектов увеличиваем объем бюджетных средств. Помимо этого, привлекаем средства международных партнеров, стран-доноров, в основном, в виде грантов.

Стараемся получить долгосрочные кредиты с минимальными процентными ставками на 35-40 лет. Работа в этой сфере идет неплохо.

В 2019 году, в целом, было начато строительство 12 объектов. Строительные работы завершены на 2 объектах. В 2020 году планируется завершить строительство 6 объектов, уже закончены строительные работы на сумму 219 миллионов сомов.

К сожалению, пандемия оказала негативное воздействие на бюджет. Тем не менее, мы обеспечиваем финансирование за счет помощи внешних доноров и международных финансовых институтов.

Я неоднократно говорил, что вопросы ирригации находятся под моим личным контролем. Так как это - один из основных путей обеспечения национальной продовольственной безопасности, создания новых рабочих мест, удержания людей в сельской местности, сокращения внутренней и внешней миграции.

В настоящее время активно идет подготовка к новому учебному году. Обращаю особое внимание на вопросы завершения строительства аварийных школ в регионах.

Как знаете, в селе Кенеш в Нарынской области, где дети учились в так называемой мобильной школе, сооруженной из контейнеров, идет строительство школы. Я посетил это село, встретился с местными жителями, ознакомился с ходом строительства нового здания школы.

Вопросы ремонта зданий аварийных школ и больниц - находятся в центре нашего внимания. Средства на эти цели есть, даже в условиях дефицита бюджета эта работа будет вестись непрерывно.

Все запланированные ремонтные работы в больницах ведутся по плану, в Бишкеке, Оше и Нарыне строятся экспериментальные корпуса инфекционной больницы.

Недавно посетил Нарынскую область, где встречался с коллективом Нарынской областной клинической больницы и строителями инфекционной больницы.

Кроме того, в регионах ремонтируются внутренние дороги. Эти работы нужно завершить до наступления холодов. Особенно следует поторопиться с этим в высокогорных долинах, где уже в сентябре–октябре наступят холода.

Как известно, за счет республиканского бюджета ежегодно в центре каждого района асфальтируют не менее трех километров внутренних дорог. Это является одной из необходимых задач в рамках нашей политики развития регионов.

Особенно в высокогорной сельской местности много внутренних дорог, нуждающихся в ремонте, о которых не вспоминали почти 30 лет, еще со времени развала Союза. У местных бюджетов не хватало средств на эти цели, в итоге некоторые дороги пришли в такое состояние, что их и назвать-то дорогой сложно - по ним не то что на машине, даже пешком пройти невозможно.

За последние три года этому вопросу мы уделяем особое внимание.

В 2019 году был уложен асфальт на 140 км дорог в 40 районных центрах и 8 городах. А в этом году планируется проложить 150 км дорог. Эта задача находится под моим личным контролем.

Да, ситуация с коронавирусом улучшается. Тем не менее, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации. Каждый из нас обязан соблюдать правила гигиены и санитарии, пока не будет найдена эффективная вакцина.

Болезнь пошла на спад. Правительство продолжает предупреждать о необходимости соблюдения профилактических мер.

Я тоже хочу отметить, что предотвращение дальнейшего распространения вируса зависит от социальной ответственности каждого из нас. Хотел бы призвать всех не быть равнодушными.

Каждый из нас должен научиться защищать себя, свою семью и своих детей от вируса. Мы должны относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. И тогда мы сможем победить в борьбе с этой болезнью.

Ситуация может измениться, никто от этого не застрахован. Согласно сообщениям СМИ, в таких европейских странах как Италия, Франция и Испания зафиксированы новые рекордные показатели случаев заражения, после статистики в мае месяце нынешнего года.

Следовательно, осторожность никому не повредит, защита от этого заболевания находится в руках каждого из нас. Мы должны весьма ответственно отнестись к этому вопросу".