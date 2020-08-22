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Медики Ысык-Атинского района бесплатно лечатся в горном санатории

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- Виктор Мурзов
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На курорте "Ысык-Ата" наберутся сил и поправят свое здоровье 225 людей в белых халатах. В самое трудное время они находились на переднем крае борьбы с коронавирусом и внебольничной пневмонией, трудились с полной отдачей сил, не считаясь со временем.

Их отдых и лечение на популярном курорте при поддержке местных предпринимателей и общественности организовала Ысык-Атинская районная государственная организация. Спонсорами выступили Кантский цементный завод, Азиатский мединститут, фирма "Аталык групп". Навстречу пошла и администрация санатория "Ысык-Ата", существенно снизив стоимость путевок.

Отдых организован в четыре потока, сегодня начинается третий. В санаторий приехали и проведут здесь пять дней около 60 медиков. За проезд в оба конца на микроавтобусах платить им тоже не нужно, все расходы взяли на себя местные транспортные предприятия.

Помимо всего прочего, специально для отдыхающих медиков в санатории еженедельно проводятся концерты. Выступления артистов организовывает районный Дом культуры.

Эпидемиологическая ситуация в Ысык-Атинском районе, по словам акима Байыша Курманова, заметно улучшилась. В местном стационаре с внебольничной пневмонией, к примеру, сейчас находятся 9 человек, тогда как в самый сложный период число больных с таким диагнозом доходило до 150. Из действовавших в районе недавно 45 дневных стационаров сегодня работают 27, остальные закрыты за ненадобностью.

В борьбе с новой опасной инфекцией и связанной с ней внебольничной пневмонией медикам большую помощь оказали местные предприятия и жители. В частности, на собранные средства были приобретены 135 кислородных концентраторов. Такое необходимое оборудование теперь имеется во всех фельдшерско-акушерских пунктах. Возможно это стало благодаря финансовой поддержке фирм "Абдыш-Ата", "Умут", "Монтажник", "Кант ТШП, "Тойбосс".

Представители диаспор привозили медикам бесплатные обеды и средства индивидуальной защиты. Не осталась в стороне и молодежь. Причем инициативные группы молодых людей, предлагавших свою помощь, стихийно образовались во всех айыл окмоту. Их действия координировались местными властями.

Как говорит Байыш Курманов, сейчас повсеместно идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Мобильными группами в составе врачей-эпидемиологов, милиционеров и представителей местного самоуправления проводятся также рейды по соблюдению санитарных мер в магазинах, банках и других коммерческих точках.


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URL: https://www.vb.kg/391288
Теги:
Кант, Чуйская область, Отдых, медики
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