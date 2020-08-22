Погода
$ 77.80 - 78.18
€ 91.22 - 92.57

Боронов ознакомился с ходом реконструкции отделения больницы в Чолпон-Ате

101  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом капитальной реконструкции отделения инфекционных заболеваний Иссык-Кульской районной территориальной больницы в городе Чолпон-Ата. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что эта больница была построена в 1986 году и за это время капитальный ремонт здания не проводился. В настоящее время функционирует часть медицинского учреждения на 15 койко-мест. Ведутся работы по расширению отделения на 100 койко-мест и замене кровли. Работы на объекте завершены почти на 80%.

Премьер-министр отметил, что учреждение здравоохранения должно быть сдано в эксплуатацию в срок.

"Отделения реанимации и интенсивной терапии данной больницы, где сейчас идёт капитальный ремонт, необходимо оборудовать соответствующим медицинским оборудованием. Ремонтные работы на объекте должны вестись качественно", - сказал Кубатбек Боронов.

Вместе с этим глава правительства отметил, что необходимо уделить повышенное внимание усилению мероприятий против распространения коронавирусной инфекции, обеспечению врачей необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты, своевременной выплате соответствующих надбавок.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391289
Теги:
Иссык-Кульская область, правительство, Кыргызстан, больница, коронавирус, Кубатбек Боронов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  