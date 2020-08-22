Боронов ознакомился с ходом реконструкции отделения больницы в Чолпон-Ате

Премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом капитальной реконструкции отделения инфекционных заболеваний Иссык-Кульской районной территориальной больницы в городе Чолпон-Ата. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Отмечается, что эта больница была построена в 1986 году и за это время капитальный ремонт здания не проводился. В настоящее время функционирует часть медицинского учреждения на 15 койко-мест. Ведутся работы по расширению отделения на 100 койко-мест и замене кровли. Работы на объекте завершены почти на 80%.

Премьер-министр отметил, что учреждение здравоохранения должно быть сдано в эксплуатацию в срок.

"Отделения реанимации и интенсивной терапии данной больницы, где сейчас идёт капитальный ремонт, необходимо оборудовать соответствующим медицинским оборудованием. Ремонтные работы на объекте должны вестись качественно", - сказал Кубатбек Боронов.

Вместе с этим глава правительства отметил, что необходимо уделить повышенное внимание усилению мероприятий против распространения коронавирусной инфекции, обеспечению врачей необходимыми медикаментами и средствами индивидуальной защиты, своевременной выплате соответствующих надбавок.