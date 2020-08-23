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В Петербурге задержали кыргызстанца по подозрению в изнасиловании дочери

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- Евгений Денисенко
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Сотрудниками полиции Санкт-Петербурга заключен под стражу 39-летний гражданин Кыргызстана. Он подозревается в надругательстве над собственной 15-летней дочерью.

Как рассказали в правоохранительных органах северной столицы России, об этом в полицию сообщила 40-летняя женщина, работающая заместителем директора районной школы по воспитательной работе.

Откуда она получила соответствующую информацию, не сообщается. Но, по словам заявительницы, приезжий из Кыргызстана, временно зарегистрированный в Санкт-Петербурге, насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери-подростка неоднократно совершал на протяжении двух лет.

В этот же день полицейские задержали подозреваемого. По данному факту следственными органами Кировского района города возбуждено уголовное дело.


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URL: https://www.vb.kg/391295
Теги:
задержание, изнасилование, несовершеннолетние, Россия, трудовая миграция, Кыргызстан, уголовное дело
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