В Петербурге задержали кыргызстанца по подозрению в изнасиловании дочери

Сотрудниками полиции Санкт-Петербурга заключен под стражу 39-летний гражданин Кыргызстана. Он подозревается в надругательстве над собственной 15-летней дочерью.

Как рассказали в правоохранительных органах северной столицы России, об этом в полицию сообщила 40-летняя женщина, работающая заместителем директора районной школы по воспитательной работе.

Откуда она получила соответствующую информацию, не сообщается. Но, по словам заявительницы, приезжий из Кыргызстана, временно зарегистрированный в Санкт-Петербурге, насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери-подростка неоднократно совершал на протяжении двух лет.

В этот же день полицейские задержали подозреваемого. По данному факту следственными органами Кировского района города возбуждено уголовное дело.