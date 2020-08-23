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В РФ изменяются правила миграционного учета и получения гражданства

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- Евгений Денисенко
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В России с 7 сентября вступают в силу изменения в закон о миграционном учете иностранных граждан. Эти изменения предусмотрены соответствующим законодательным актом, который президент РФ подписал 8 июня 2020 года.

Установлено, что все иностранные граждане, владеющие жилым помещение на территории РФ могут выступать принимающей стороной и предоставлять данное жилье для фактического проживания другим иностранцам. А заявления последних о регистрации по месту жительства и по месту временного пребывания теперь могут быть поданы в орган миграционного учета, в том числе в электронной форме с использованием портала Госуслуг либо через многофункциональный центр (МФЦ). В настоящее время это можно сделать только лично, через МФЦ или почтовым отправлением.

В случае, если уведомление о прибытии подано в электронной форме, принимающая сторона должна будет распечатать копию отрывной части и передать ее прибывшему. Сроки подачи уведомления составят: семь рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, один рабочий день, следующий за днем прибытия, если иностранный гражданин находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в медицинской организации, оказывающей медпомощь в стационарных условиях, или в организации соцобслуживания, либо осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом. А также - 30 дней + 7 рабочих дней, если речь идет об участнике Госпрограммы по переселению соотечественников.

Иностранец также обязан лично уведомить о своем прибытии в жилое помещение, если оно принадлежит гражданину России либо юридическому лицу, находящимися за ее пределами.

Напомним, что немного ранее, с 24 июля, в стране начал действовать еще один закон, который облегчает для иностранцев получение гражданства Российской Федерации. Упрощенный порядок предусмотрен для тех из них, кто состоит не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на российской же территории, получил после 1 июля 2002 года профобразование по аккредитованным программам на территории России и работает здесь не менее года до дня обращения, имеет хотя бы одного родителя - гражданина РФ, проживающего в ней.

Кроме того, для таких соискателей отменено требование об обязательном отказе от прежнего гражданства. Ранее у соискателя был риск стать лицом без гражданства, если гражданства страны исхода его лишали, а в российское принять отказывались. Нововведение убрало этот казус.

А 12 октября текущего года вступят в силу изменения в закон "О гражданстве", которые позволят работоспособным иностранцам, имеющим совершеннолетних детей - граждан РФ и проживающих на территории России, также получить ее гражданство. Пока же его могут приобрести только нетрудоспособные родители пенсионного возраста. Но с 12 октября уже трудоспособные, то есть люди, еще не достигшие пенсионного возраста, смогут приобрести гражданство "по детям, проживающим на территории России".

"Я думаю, что после этих изменений количество трудоспособных граждан в возрасте от 40 до 60 лет увеличится", - говорит начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант Валентина Казакова.

По ее словам, в МВД фиксируют тенденцию ежегодного роста числа иностранцев, желающих приобрести гражданство РФ. И если в прошлом году в российское подданство было принято порядка 500 тысяч человек, то только за первое полугодие этого года - уже более 300 тысяч.


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URL: https://www.vb.kg/391297
Теги:
закон, миграция, регистрация, Россия, трудовая миграция, МВД
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