Запахло нитратной клубничкой

Две недели назад в Тюменской области разгорелся скандал по поводу завезенной из Кыргызстана клубники.

Сотрудники Роспотребнадзора после проведенных исследований обнаружили в нашей сладкой ягодке чрезмерное количество нитратов и запретили ее к продаже. К сожалению, подобных случаев немало.

Власти нашей страны активно агитируют фермеров выращивать экспортно–ориентированную продукцию. Президент Жээнбеков, находившийся на прошлой неделе с рабочей поездкой в Иссык–Кульской области, справедливо говорил о том, что реализация за рубежом наших даров природы позволит существенно пополнить казну Кыргызстана, создать в стране новые рабочие места.

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркинбек Чодуев в свою очередь сообщил на брифинге в Бишкеке о том, что за шесть месяцев нынешнего года аграрной продукции было экспортировано на сумму в 110 миллионов долларов. В частности, овощей отправлено за кордон 64,5 тысячи тонн. Получатели наших даров природы - Казахстан, Россия, Китай, Индия, арабские страны.

На первый взгляд может показаться, что наши фермеры успешно осваивают зарубежные рынки, но это далеко не так. Наша продукция за кордоном практически незаметна, к тому же у зарубежных потребителей часто возникают претензии к ее качеству. В том смысле, что в кыргызстанских овощах и фруктах всевозможных химикатов более чем нужно. И потому наш экспортный товар довольно часто продается чуть ли не на задворках продовольственных рынков.

Вообще ситуация с установлением контроля над качеством нашего урожая - более чем странная.

Совсем недавно директор департамента карантина растений Минсельхоза Илич Марсбек уулу официально заявил, что только в период с 31 июля по 7 августа было проверено на наличие химикатов 15 тысяч тонн разнообразной аграрной продукции. И вся она, по его словам, качественная, почти что экологически безупречная.

Более того, в стране действуют две национальные лаборатории (в Бишкеке и Оше) по определению качества сельхозпродукции и несколько региональных. Казалось бы, ни один напичканный нитратами огурчик не должен проскочить за кордон, но на деле все происходит по–иному.

На агропродукцию Кыргызстана жалуются не только тюменцы, но и покупатели Новосибирска, Челябинска, Екатеринбурга, многих других регионов России. А казахстанские базаркомы вообще не церемонятся с нашими крестьянами. Если их продукция не будет соответствовать норме, то соседи быстро им укажут путь домой. Почему подобные факты имеют место быть - остается только догадываться.

Вполне вероятно, что зарубежные сельхозпроизводители стремятся поставить подножку нашим крестьянам, а потому и раздувают подобные скандалы. В наше время не только между фирмами, но и между государствами идет борьба за покупателя, и в этом противостоянии все средства хороши.

Но необходимо признать, что и наши фермеры не без греха. Они не брезгуют при выращивании фруктов и овощей применять селитру, как говорится, на полную катушку. Отчасти оттого, что многие из них толком не знают правил использования химикатов, а главное, стремятся любыми способами получить максимально большие урожаи со своих делянок. И как такая продукция проходит через границу - остается только догадываться.

Все указывает на то, что система контроля за качеством сельхозпродукции у нас по–прежнему хромает на обе ноги, она архаична и приводит к большим убыткам сельхозпроизводителей.

Кто сейчас занимается экспортом продукции? В основном посредники. Они скупают по заниженным ценам у фермеров урожай, всеми правдами и неправдами получают справки о качестве приобретенной продукции и стремглав отвозят ее за границу. Но штука в том, что поставки эти разовые, ограничиваются тремя - пятью тоннами. И разве те же российские торговые сети будут возиться с такой мелочью? Наши партнеры заинтересованы в крупных, регулярных поставках аграрной продукции. А вот с этим у нас, как говорится, напряженка.

Не может встать на ноги перерабатывающая промышленность. Мы еще 15 лет назад перерабатывали только 15 процентов сельхозпродукции, и сегодня этот показатель почти не изменился. Но ясно как день: гораздо выгоднее продавать не свежие абрикосы, а варенье из них.

Во второй половине нулевых годов при Минсельхозе действовала специальная организация - Агропродкорпорация, которая занималась экспортом аграрной продукции. То есть скупала у фермеров урожай, перерабатывала его и по идее должна была создать стройную систему поставок аграрной продукции за рубеж. Но сотрудники этой структуры изрядно осрамились, они, по существу, грабили крестьян. Скупали их урожаи по мизерным ценам, а потом наживались на тяжком фермерском труде. Все они потом получили по заслугам.

Но, может быть, имеет смысл вновь подумать о создании подобной организации? Стране необходима структура, которая бы заключала с зарубежными потребителями долгосрочные договоры на поставки нашей продукции. У этой организации должны быть свой транспорт, склады, логистические центры и перерабатывающие предприятия.

На сегодняшний день в аграрной отрасли наблюдается странная тенденция: власти пытаются помогать фермерам, а вот о выгодном сбыте сельхозпродукции никто по–настоящему не думает. А как без этого развивать отрасль?