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В Кыргызстане ОСАГО опять перенесли

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- Александра Василькова
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В начале недели президент Сооронбай Жээнбеков подписал изменения в Закон КР "Об обязательном страховании гражданско–правовой ответственности владельцев автотранспортных средств".

Закон принят ЖК 25 июня 2020 года. Документом меняется дата, с которой наступает ответственность за неисполнение требований по обязательному страхованию для отдельных категорий автотранспортных средств и их владельцев.

Срок продлен до 1 января 2021 года для:

- автомобилей юридических лиц, в том числе госорганов и органов МСУ;

- владельцев грузовых автотранспортных средств с общей разрешенной максимальной массой более 12 тонн.

Отметим, Кыргызстан - практически единственная страна в мире, где нет ОСАГО. Первой ввела ОСАГО Австрия в 1929 году - 90 лет назад. А в странах СНГ ОСАГО введено: в Таджикистане - с 1996 года, в Беларуси - с 1999 года, в России и Казахстане - с 2003 года, в Украине - с 2005 года, в Узбекистане - с 2008 года, в Армении - с 2011 года.


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URL: https://www.vb.kg/391301
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Кыргызстан, ОСАГО
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