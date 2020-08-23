В Кыргызстане ОСАГО опять перенесли

В начале недели президент Сооронбай Жээнбеков подписал изменения в Закон КР "Об обязательном страховании гражданско–правовой ответственности владельцев автотранспортных средств".

Закон принят ЖК 25 июня 2020 года. Документом меняется дата, с которой наступает ответственность за неисполнение требований по обязательному страхованию для отдельных категорий автотранспортных средств и их владельцев.

Срок продлен до 1 января 2021 года для:

- автомобилей юридических лиц, в том числе госорганов и органов МСУ;

- владельцев грузовых автотранспортных средств с общей разрешенной максимальной массой более 12 тонн.

Отметим, Кыргызстан - практически единственная страна в мире, где нет ОСАГО. Первой ввела ОСАГО Австрия в 1929 году - 90 лет назад. А в странах СНГ ОСАГО введено: в Таджикистане - с 1996 года, в Беларуси - с 1999 года, в России и Казахстане - с 2003 года, в Украине - с 2005 года, в Узбекистане - с 2008 года, в Армении - с 2011 года.