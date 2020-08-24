Нападки США в адрес КНР обречены на провал?

Китайско–американские отношения ухудшаются день за днем, США провоцируют новые скандалы. Другими словами, Вашингтон подрывает нынешнюю ситуацию в двусторонних связях, доказательством тому являются недружелюбные речи высокопоставленных чиновников США, в том числе госсекретаря страны Майка Помпео.

Реакция Китая в целом сдержанная, КНР не предприняла полномасштабного ответного противодействия в адрес американских провокаций. Китай надеется на поддержание внешней открытости, в том числе по отношению к США. Китайская сторона не желает разрыва контактов с Соединенными Штатами из–за принятых контрмер.

Китай не так силен, как США, однако все же обладает определенной мощью. Сущность сдержанности заключается в самоуверенности, а не представляет собой трусость.

Изучая детали в отношении США к КНР, можно обнаружить, что Вашингтон стремится достичь наивысшей цели в китайско–американских отношениях, а именно: начать и проводить новую холодную войну, развернуть антикитайский фронт для полного подавления развития КНР. Однако добиться этого практически невозможно.

Следует отметить, что каждый раз, когда американская сторона атакует КНР, она не только наносит ущерб интересам Китая, но и своим интересам. Именно поэтому, если США хотят стимулировать "разрыв" отношений с КНР, они должны выбирать относительно легкие области для этого, более того, им необходимо проводить социальную мобилизацию.

Больше всего Вашингтон желает подорвать китайскую компанию Huawei, однако вплоть до настоящего времени он позволяет проводить отдельные операции между американскими предприятиями и Huawei. Многочисленные действия США довольно громкие, однако при их осуществлении им приходится "замедляться", причиной для этого являются убытки, которые несут американские компании, университеты и другие структуры.

Соединенные Штаты призывают к разрыву отношений с Китаем, они создают эмоциональные провокации, однако не выдерживают моральной критики, поскольку существует множество недостатков.

Реакция китайской стороны решительная и эффективная. По сравнению с отдельными американцами, которые выступают с истеричными заявлениями в адрес Китая, фактические потери КНР не так велики, как того ожидают люди. Соединенные Штаты также столкнулись с сопротивлением в международной мобилизации для инициирования новой холодной войны. В настоящее время способности Китая подорвать новую холодную войну, очевидно, сильнее, чем возможности США начать ее.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства Синьхуа