Диетологи: три продукта для похудения

Натуральный блокатор калорий

Хитозан. Этот продукт получают из панциря камчатского краба. Хитозан – хороший сорбент и очень полезен для пищеварения, регулярный прием улучшает работу и состояние флоры кишечника.

Кроме того, связывает все вредоносные вещества и выводит их из организма. Это касается токсинов, но распространяется и на калории. Его часто называют блокатором калорий. Если принимать хитозан во время еды, он не дает усваиваться части калорий. Допустим, вы получили 150 ккал с куском торта, а также приняли хитозан. Думаете, все калории достанутся вам? Ни в коем случае! Часть калорий будет связана хитозаном, а значит, организмом усвоится только 100 ккал! Получается, диета без диеты! Вы едите как обычно, но получаете меньше калорий.

Природный блокатор аппетита

Альгинат кальция. Это вещество получают из морских водорослей. Полисахарид эффективен для укрепления волос и ногтей, также полезен как средство для оздоровления микрофлоры кишечника.

Для худеющих важно другое его свойство. При попадании альгината в желудок происходит его набухание и увеличение в объеме в несколько раз. Таким образом вызывается чувство полноты в желудке и сытости. В итоге вы съедите гораздо меньше обычного, но будете чувствовать, что проглотили множество вкусных блюд! Абсолютная сытость – при минимуме калорий! Снова диета без усилий! Вы легко сможете не доедать лишние 500 ккал и существенно изменить свой облик!

Враг "апельсиновой корки"

Ламинария. Главное оружие спа-салонов, антицел-люлитное средство №1. Ламинария борется с дефектами кожи, целлюлитом, лишней водой в организме, при этом не оказывает слабительного эффекта. При регулярном употреблении повышается приток крови к коже, напитывая ее полезными веществами и улучшая внешний вид. Ламинария – главный враг "апельсиновой корки".

Три в одном

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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Отчет об оценке эффективности биологически активной добавки "БИЛАНОРМ". НГМА. Нижний Новгород. 2015. Согр.: RU.77.99.11.003. E.005 708. 04.15 от 16.04.2015.

ООО "ФармОушен Трейд". ОГРН 115250 9000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова, д. 60. Тел.: 8 (42363) 6-70-60. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.