Диетологи: три продукта для похудения

Хитозан. Этот продукт получают из панциря камчатского краба. Хитозан – хороший сорбент и очень полезен для пищеварения, регулярный прием улучшает работу и состояние флоры кишечника.
Кроме того, связывает все вредоносные вещества и выводит их из организма. Это касается токсинов, но распространяется и на калории. Его часто называют блокатором калорий. Если принимать хитозан во время еды, он не дает усваиваться части калорий. Допустим, вы получили 150 ккал с куском торта, а также приняли хитозан. Думаете, все калории достанутся вам? Ни в коем случае! Часть калорий будет связана хитозаном, а значит, организмом усвоится только 100 ккал! Получается, диета без диеты! Вы едите как обычно, но получаете меньше калорий.
Альгинат кальция. Это вещество получают из морских водорослей. Полисахарид эффективен для укрепления волос и ногтей, также полезен как средство для оздоровления микрофлоры кишечника.
Для худеющих важно другое его свойство. При попадании альгината в желудок происходит его набухание и увеличение в объеме в несколько раз. Таким образом вызывается чувство полноты в желудке и сытости. В итоге вы съедите гораздо меньше обычного, но будете чувствовать, что проглотили множество вкусных блюд! Абсолютная сытость – при минимуме калорий! Снова диета без усилий! Вы легко сможете не доедать лишние 500 ккал и существенно изменить свой облик!
Ламинария. Главное оружие спа-салонов, антицел-люлитное средство №1. Ламинария борется с дефектами кожи, целлюлитом, лишней водой в организме, при этом не оказывает слабительного эффекта. При регулярном употреблении повышается приток крови к коже, напитывая ее полезными веществами и улучшая внешний вид. Ламинария – главный враг "апельсиновой корки".
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БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Отчет об оценке эффективности биологически активной добавки "БИЛАНОРМ". НГМА. Нижний Новгород. 2015. Согр.: RU.77.99.11.003. E.005 708. 04.15 от 16.04.2015.
ООО "ФармОушен Трейд". ОГРН 115250 9000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова, д. 60. Тел.: 8 (42363) 6-70-60. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.