Важность для КР институтов развития на примере РКФР

Экономическая ситуация в Кыргызстане, в связи с пандемией коронавируса, существенно ухудшилась. ВВП страны по итогам 2020 года снизится на более чем 10 процентов. При этом спад в экономике затронул не только нас, но и все другие страны мира.

По разным прогнозам, в 2020 году ВВП многих государств потеряет от 5 до 30 процентов. По ожиданиям Всемирного банка, снижение объема ВВП на душу населения, затронет наибольшую с 1870 года долю стран. А, как известно, в 1870 году в США и Западной Европе началась так называемая "долгая депрессия", которая продлилась более 20 лет. Во втором квартале 2020 года испанская экономика потеряла 22 процента, а США 32,9 процента. Каков будет итог всего года пока сложно предсказать потому, что пандемия продолжается. Некоторые экономисты полагают, например, что по результатам 2020 года в США будет зафиксирован антирекорд – максимальное за всю историю статистических наблюдений падение ВВП.

Экономическйи кризис затрагивает Кыргызстан в немалой степени из-за структуры наше экономики, где значительную часть занимает индустрия гостепрееимства (туризм, отели, рестораны и т.п.) и самозанятые, которые также ориентированы на сферу услуг. Также сильно пострадали такие сектора как строительство и торговля.

В относительно лучшем положении оказалась сфера сельского хозяйства. Кушать и пить мир не прекратил. Наш агросектор показывает пока неплохие результаты и даже определенный рост. Отдельная история это золотодобыча. Кризисные времена, как правило, толкают инвесторов на поиски "тихой гавани", которой традиционно является золото. В этом смысле Кыргызстану немного повезло, но долго ли продолжится время высоких цен на золото, никто не скажет. Надо быть готовым к тому, что благоприятная ценовая коньюнктура скоро закончится.

Сложно сказать сколько продлится нынешний кризис. Тот же Всемирный банк ожидает, что уже в 2021 в мире начнется подъем, однако многое будет зависеть от вируса, который пока ведет себя крайне непредсказуемо, а также от способности человечества разработать безопасную вакцину от него. Кроме того, не только вирус стал причиной нынешнего кризиса. Многие экономисты давно предрекали циклический спад, время которого уже пришло, а вирус лишь послужил триггером, который запустил весь этот процесс мирового экономического коллапса. Наступит ли сразу после отступления вируса, новый существенный экономический подъем покажет только время.

Институты развития

Надо понимать, что экономика нашей страны сама по себе быстро не поднимется. Конечно, рыночная экономика будет делать свое дело, если у людей вновь появится возможность полноценно заниматься предпринимательством, откроются границы и цепочка поставок товаров и услуг восстановится. Но, во-первых этот процесс будет идти не быстро, а во-вторых долгросрочные, инфраструктруные, требующие больших вложений и инноваций, проекты с трудом могут быть профинансированы и продвинуты исключительно силами только частного бизнеса.

Вероятно, после сильного падения в 2020 году, будет отскок и относительный рост в следующем году, но для того чтобы экономика начала расти гораздо быстрее и качественее нужны целенаправленные и системные шаги. Нужно планировать и предпринимать практические меры по ее вытаскиванию из кризиса, с учетом уже нынешнего катастрофического снижения. Мировой опыт показывает, что в этом плане крайне важными и эффективными могут выступать институты развития.

Институты развития (ИР) это специализированные государственные или квазигосударственные организации, которые работают в тех сферах, где так называемая невидимая рука рынка либо не работает совсем, либо недостаточно эффективна. В частности работа ИР обычно направлена на решение следующих задач: формирование или ускоренное развитие отсутствующих, но необходимых сегментов рынка, развитие экономической и социальной инфраструктуры, снижение существенных региональных дисбалансов развития.

Форма организации ИР может быть разной. Обычно это банки развития (БР) или специализированные фонды (Фонды).

В подавляющем большинстве случаев основным собственником БР является государство. Сегодня в мире насчитывается около 750 различных банков развития (без учета межгосударственных), деятельность которых охватывает большинство стран. Важную роль БР играют в экономиках стран, как Германия, Япония, Италия, Китай, Индия, Бразилия, Мексика и др.

Очевидно, что для Кыргызстана, с его серьезным региональным дисбалансом, хронической нехваткой длинных и дешевых денег для важных инфраструктурных проектов, высокой безработицей и недостатком инноваций, институты развития нужны как воздух.

РКФР как позитивный пример

На сегодняшний день в Кыргызстане достаточно эффективным институтом развития становится Российско-Кыргызский Фонд Развития (РКФР или Фонд), который создан в форме международной организации.

В экономику страны фондом инвестировано более 400 миллионов. На подходе новые проекты. Часть запущенных ранее проектов уже вернули заимствованные деньги и они вновь пошли в оборот. Доля РКФР на рынке кредитования Кыргызстана равна примерно 10 процентам, что достаточно солидно для одной организации. За прошедший год РКФР получил прибыль в размере 17 миллионов долларов.

Только за 2019 год выручка предприятий, профинансированных Фондом, увеличилась на 9 миллиардов 167 миллионов сомов. Налоговые отчисления этих предприятий выросли на 21 процент. Количество новых рабочих мест на них составило 3,4 тысячи человек, а косвенно созданных рабочих мест еще 56,8 тысяч человек. Совокупные налоговые отчисления заемщиков фонда составили 5,4 миллиарда сомов или 4,5 процента от всех налоговых поступлений в госбюджет страны.

Около 70 процентов инвестиций Фонд направляет в проекты в сельской местности, что логично. Развитие сельской местности, создание там новых рабочих мест, привлечение новых технологий и новой культуры производства это и есть развитие.

Целью институтов развития является не только и даже не столько получение прибыли, сколько долгосрочное и системное развитие экономики страны и улучшение социально-материального положения граждан.

В этом отношении примечателен проект РКФР по продвижению кластеров. Кластерный подход предполагает инновации, территориальную привязанность, повышение конкурентных преимуществ и создание полной цепочки от производителя до потребителя. Было выбрано 4 перспективных направления, в разных регионах страны: молочное, выращивание форели, мясное и плодоовощное. Эти проекты помогут сгладить региональный дисбаланс в экономическом развитии, а также повысят конкурентные преимущества нашего аграрного сектора на внутреннем и внешнем рынках. Все четыре направления кластерного проекта являются перспективными с точки зрения наращивания экспортного потенциала Кыргызстана и выстраивания всей бизнес-цепочки от производителя до конечного потребителя.

Также запускаются проекты стартапов (новых инновационных начинаний) в трех областях страны Нарынской, Таласской и Баткенской. Например, в Таласе это современный медицинский центр, а в Баткене - логистический центр по переработке и реализации абрикосов.

Как видно на примере РКФР, при грамотном менеджменте можно добиваться хороших результатов. У Фонда получается одновременно эффективно управлять большим и далеко непростым пакетом проектов (имея при этом позитивные финансовые показатели) и вместе с тем неуклонно расширять направленность на социально-экономическое развитие страны и создание большого количества новых рабочих мест.

Ни для кого не является секретом существенное отставание нашей экономики и уровня жизни граждан от развитых стран мира и даже от многих других стран бывшего СССР. Поэтому Кыргызстану необходимо прикладывать не просто усилия, а сверхусилия для того, чтобы экономика стабильно и существенно шла в рост. Для этого важно широко использовать инструменты государственно-частного партнерства и иметь финансовые инструменты, обеспечиваемые как коммерческими банками, так и специализированными институтами развития. Рынок коммерческого кредитования в КР относительно развит. В последнее время, благодаря РКФР пошло ускоренное движение в сфере продвижения проектов развития. Этот темп нужно постоянно увеличивать, а нарабатываемый опыт расширять и мультиплицировать.

Тамерлан Ибраимов

Директор Центра политико-правовых исследований