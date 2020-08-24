В Бишкеке устанавливают оборудование для второго этапа "Безопасного города"

На одном из перекрестков в Бишкеке начали устанавливать оборудование для реализации второго этапа проекта "Безопасный город". Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета информационных технологий и связи.

Программно-аппаратный комплекс устанавливается для запуска в тестовом режиме стационарной точки предупреждения и фото-видеофиксации нарушений ПДД на пересечении улиц Б.Алыкулова – И.Ахунбаева.

Напомним, что 8 октября 2019 года по результатам проведенного конкурса между ГКИТС КР и Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd был заключен договор на реализацию второго этапа проекта "Безопасный город".

На сегодняшний день со стороны Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd оплачены и получены часть разрешительных документов (топографическая съемка, инженерно-технические условия и др.) по г.Бишкек в количестве 38 штук, по г.Токмок в количестве 6 штук и по г.Ош в количестве 35 штук. По скоростным пунктам со стороны Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР согласованы опоры для установки аппаратно-программных комплексов.

Второй этап проекта "Безопасный город" охватывает всю территорию КР: 7 областей, 2 города республиканского значения, 15 городов областного и районного значения, 73 населенных пункта. В рамках реализации второго этапа Проекта планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек (266 стационарных и 40 передвижных).

В целях выполнения работ, предусмотренных реализацией второго этапа "Безопасного города", в республику после стабилизации эпидемической ситуации прибыли ответственные сотрудники и специалисты компании Shenzhen Sunwin Intelligent Co.Ltd, которые в оперативном порядке приступили к исполнению работ, предусмотренных заключенным договором