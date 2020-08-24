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В Казахстане 10 автобусов сгорели во время пожара в автопарке Рудного

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- Азиз Осмонов
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В Казахстане на территории ТОО "Рудный Автотранс" в городе Рудный произошел крупный пожара. Сгорело 10 автобусов, пишут СМИ РК со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

Как отмечается, сигнал о пожаре поступил сегодня, 24 августа, в 4.19.

- Прибыв на место, пожарные установили, что на открытой территории горят пассажирские автобусы. Было принято решение об эвакуации рядом стоящих автобусов. Сотрудники СПЧ-2 и представители предприятия отбуксировали 13 автобусов на безопасное расстояние, - говорится в информации.


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URL: https://www.vb.kg/391322
Теги:
Казахстан, пожар, Кыргызстан, МЧС
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