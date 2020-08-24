В режиме свободного падения: В КР увеличивается количество безработных

Экономические последствия эпидемии COVID–19 в Кыргызстане: правительство латает дыры в бюджете за счет грантов и кредитов, отечественный бизнес с трудом пытается удержаться на плаву, мигранты возвращаются, а безработица растет. И это, как говорят эксперты, мы еще не достигли пика коронакризиса.

Найди работу онлайн. Если сможешь

Недавно пресс–служба Министерства труда и социального развития поделилась новостью: теперь можно онлайн подать заявку на регистрацию в качестве соискателя работы. Ведомство разработало и запустило специальный сайт zanyatost.kg.

"На портале также можно получить консультации, ознакомиться с вакансиями по всей республике, оплачиваемыми общественными работами, с информацией о профессиональном обучении, переобучении, повышении квалификации, пособии по безработице", - объясняют в Минтруда.

Работодатели в специальном разделе могут размещать свои вакансии. Кроме того, на этом электронном ресурсе можно найти контакты (адреса, номера телефонов, электронную почту) всех территориальных подразделений в сфере содействия занятости.

Дошла наконец цифровизация и сюда. Станет ли инновация популярной среди соискателей рабочих мест, пока неясно. Однако очевидно, что стихийные биржи труда, вроде той, что на улице Льва Толстого, во время ЧС актуальны - собираться группами опасно для здоровья.

На сайте Минтруда действительно представлены различные вакансии - от IT– специалиста до мастера по наращиванию ресниц.

Там же имеются последние официальные статистические данные по уровню занятости. И выглядят они пугающими: на 1 июля 2020 года число безработных, состоящих на учете у государства, превысило 100 тысяч человек. При этом количество вакантных рабочих мест, заявленных в службы занятости, в десять раз меньше - 10 тысяч 334. Также на сайте сообщается, что две трети этих вакансий были разобраны, причем на одно свободное рабочее место претендовало аж 32 человека.

В Кыргызстане Нацстатком считает безработными только тех, кто объявил государству о своем статусе и претендует на получение социального пособия. Поскольку государственные выплаты в КР для тех, кто лишился своего рабочего места, мизерные, а процедура их получения сильно бюрократизирована. На самом деле на биржу труда становятся далеко не все оставшиеся без работы. Это означает, что представленная на сайте Минтруда цифра, скорее всего, слишком оптимистична. Предполагается, что на сегодня работы в КР лишилось много больше человек, чем заявлено.

Причины безработицы просты. Еще несколько месяцев назад некоторые эксперты заявляли, что Кыргызстан легко пройдет этот кризис. Мол, наша республика привыкла существовать в нестандартных условиях, а потому народ легко приспособится к новым постковидным реалиям. Сейчас же понятно, что навыков выживания, свойственных жителям всех бедных стран, при планетарной пандемии может оказаться недостаточно. У КР ведь нет того "подкожного жирка", который сейчас помогает вытянуть наверх экономику стран первого мира - наша же сейчас находится в стадии свободного падения. Если уже не на самом дне.

По данным Национального статистического комитета, валовой внутренний продукт в январе–июле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года уменьшился на 6,1 процента. Упало производство буквально всего: нефтепродуктов, текстиля, одежды и обуви, изделий из дерева и бумаги, полиграфии, продуктов, табачной продукции. Даже добыча полезных ископаемых сократилась. Просели строительная сфера, торговля и предоставление услуг.

На плаву остается только сельское хозяйство, хотя и там прирост небольшой - 1,8 процента. Особенно сильно кризис ударил по производителям товаров и услуг малого и среднего бизнеса - опоре и двигателю экономики. В этом секторе были заняты не десятки, а сотни тысяч человек. По состоянию на 1 января 2020 года более 730 тысяч граждан Кыргыстана занимались частным индивидуальным предпринимательством. В стране насчитывалось примерно 24 тысячи субъектов малого бизнеса, примерно 4,5 тысячи средних компаний и более 1,5 тысячи крупных производств. В аграрном секторе насчитывалось 344 тысячи фермерских хозяйств.

Мигранты возвращаются...

Между тем значительной - и вполне официально подсчитанной - группой безработных кыргызстанцев становятся трудовые мигранты. По официальным данным Госслужбы миграции, в России зарегистрировано 728 тысяч граждан Кыргызстана за 2019 год, согласно неофициальным данным, около 1 миллиона кыргызстанцев работают, точнее работали, в Российской Федерации. Хорошее владение русским языком помогало выходцам из КР найти более высокооплачиваемую работу. По оценкам экспертов, 29 процентов кыргызских мигрантов были заняты в торговле, 26 процентов - в сфере услуг и 20 процентов - в строительстве.

Сегодня все изменилось: в самой РФ, по предварительным данным Росстата, безработица за год выросла почти на 40 процентов. Причем по данным российского Минтруда, больше всего увольнений в период карантинных мер пришлось как раз на те сферы, в которых трудились многие наши соотечественники - торговля, услуги, общепит, строительство.

В результате начался исход мигрантов домой. Сообщения об этом появляются в СМИ едва ли не каждый день. Тысячи человек летят чартерными рейсами, едут на автобусах по спецкоридорам. Но что их ждет на родине? Совершенно непонятно, как и чем власть собирается занимать людей, которые в свое время уехали из страны как раз для того, чтобы заработать на жизнь.

Еще одно неприятное последствие возвращения мигрантов - сокращение объема денежных переводов. Согласно данным Всемирного банка, Кыргызстан - одна из наиболее зависимых от этого показателя стран. Мы на третьем месте после Тонга и Гаити. В 2019 году переводы гастарбайтеров в страну превысили 2,4 миллиарда долларов, что соразмерно трети ВВП.

Эти средства - своего рода инвестиции в экономику страны. Помогая своим семьям, мигранты реализовывали принцип самопомощи. Сотни тысяч людей в Кыргызстане, в основном люди старшего возраста и дети, жили достаточно благополучно благодаря денежным переводам членов их семей, работающих за рубежом.

И вот теперь этот финансовый поток оскудел: только за апрель 2020 года объем поступлений от трудовых мигрантов сократился по сравнению с предыдущим годом в три раза!

От этого сокращения пострадают все. На эти деньги кыргызстанцы покупали недвижимость, автомобили, мебель, одежду, еду, платили за коммунальные услуги, обучали детей, строили дома. Теперь же бизнес, развивавшийся на этой финансовой основе, начнет стагнировать.

...а госслужащих сократят

После введения ЧС и ЧП число временно безработных достигло до 700 тысяч человек, это около 28 процентов экономически активного населения республики, и не все они снова смогли вернуться на свое рабочее место после карантина.

На том этапе работа на государственной службе выглядела гарантией защищенного будущего. Ушедшим на самоизоляцию, а потом и на "удаленку", выплачивалась зарплата, отпускные, чего не делали работодатели–частники.

Сейчас же стало понятно, что госслужащие в ближайшее время тоже могут пополнить армию безработных.

Президент Сооронбай Жээнбеков в очередном интервью "Биринчи радио" заявил, что после парламентских выборов в Кыргызстане будет проведена административно–территориальная реформа.

Будут ликвидированы, что совершенно правильно, дублирующие друг друга госструктуры, повсеместно инициируются изменения и сокращения. Это поможет государственной системе работать более эффективно, - сказал глава государства.

В 2012 году в нашей стране уже пытались сократить госаппарат. Была принята в принципе такая же, как сегодня, концепция реформы. Предлагалось укрупнить районы и области, ликвидировать дублирующие органы и т.д. Но, судя по всему, ничего из этого не вышло, поскольку на сегодня в республике насчитывается около 60 тысяч работников государственных и муниципальных организаций.

Под пятой бедности

Правительство толком не знает, что делать со стремительно увеличивающимся количеством безработных. Но это не единственная проблема властей: в Кыргызстане, по прогнозам Всемирного банка (ВБ), в результате пандемии коронавирусной инфекции может увеличиться число бедных - более чем на полмиллиона человек.

Причина масштабного обнищания, как указывает Всемирный банк, заключается в том, что "коронавирус нивелирует достигнутый за последние годы прогресс в области развития". Впрочем, руководство финансового института намерено помочь Кыргызстану "смягчить разрушительные последствия пандемии COVID–19 и обеспечить поддержку различным целевым группам".

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил финансирование в КР трех проектов, направленных на борьбу с беспрецедентными в связи с пандемией COVID–19 вызовами в медицине, экономике и социальной сфере на общую сумму в 121 миллион долларов. Финансирование проектов "Экстренная поддержка микро– малым и средним предприятиям", "Система предоставления социальной защиты и план действий в чрезвычайной ситуации", дополнительное финансирование для проекта "Поддержка местных сообществ CASA–1000 (в условиях COVID–19)" будет предоставлено на высоко льготных условиях через Международную ассоциацию развития (МАР).

Только цифры

К бедным статистики относят тех кыргызстанцев, чей доход на душу населения составляет около 3 тысяч сомов в месяц. Крайне бедными считаются те, у кого ежемесячные финансовые поступления на одного человека не превышают полторы тысячи сомов. Согласно данным Национального статистического комитета, в прошлом году за чертой бедности жил каждый пятый кыргызстанец, около 1 миллиона 313 тысяч человек (причем большинство - из сельской местности). К концу 2020 года, если верить прогнозам ВБ, к этой черте подойдет еще 600 тысяч человек, то есть общее число нуждающихся вырастет почти до 2 миллионов. Это будет означать, что бедным в КР станет каждый пятый.

В предвыборном аспекте

Интересно, что о постковидной безработице и росте числа бедных в стране не говорят ни в одной из партий, претендующих на места в парламенте. Во всяком случае, конкретных программ пока никто не озвучивал.

Может быть, в пылу борьбы за мандаты политики просто не видят реальных масштабов грядущей социально–экономической катастрофы? И напрасно, ведь игнорировать эти вопросы нельзя. Сотни тысяч безработных и обнищавших граждан в нынешних обстоятельствах представляют собой не только экономический, но и политический фактор, способный изменить существующий властный расклад.