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Кыргызстан поддержал инициативу по укреплению информбезопасности в СНГ

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- Евгений Денисенко
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Главы стран СНГ выступят с совместным заявления о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Проект этого документа доработан экспертами государств-партнеров, собравшихся в формате видеоконференции.

В заседании специальной экспертной группы приняли участие полномочные представители и эксперты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы (в качестве наблюдателя), России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, сообщили в Исполнительном комитетае СНГ.

В проекте совместного заявления признается, что информационно-коммуникационные технологии создали значительный потенциал для развития возможностей человека. Вместе с тем, выражается озабоченность возможностью их использования в деструктивных, военно-политических и иных целях, угрожающих международному миру, безопасности и стабильности, что представляет непосредственную угрозу для государства, его граждан и общества в целом.

В связи с этим в документе содержится призыв к повышению уровня межгосударственного сотрудничества, направленного на предотвращение и мирное урегулирование конфликтов, которые могут возникнуть в результате неправомерного и деструктивного использования таких технологий. Стороны также призывают не допускать их применения для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, в террористических и иных преступных целях, выработать для этого необходимые меры.

В совместном заявлении подчеркивается особая важность осуществляемой в рамках ООН деятельности по выработке правил, норм и принципов ответственного поведения государств в информационном пространстве. И подтверждается стремление к дальнейшему углублению взаимодействия в рамках СНГ в области обеспечения информационной безопасности на основе ранее принятых документов. В том числе - в сферах формирования информационной политики, защиты информационных ресурсов и критически важных объектов от неправомерного использования и вмешательства извне.

На заседании экспертной группы также были доработаны соответствующие проекты решений Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. После внутригосударственного согласования они будут внесены в установленном порядке на рассмотрение высших органов Содружества.


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URL: https://www.vb.kg/391326
Теги:
СНГ, Кыргызстан
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