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Дожди, грозы. Прогноз погоды по Кыргызстану на 26-27 августа

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Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение. В период с 26 по 27 августа ожидается резкое изменение погоды: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Как сообщается, 27-28 августа ожидается значительное понижение температуры воздуха. В долинной зоне Чуйской области ночью до +10...+15 градусов, днем до +19...+24, в предгорных районах ночью до +3...+8°, днем до +15...+20 градусов. В долинной зоне Таласской области ночью до +7...+12, днем до +18...+23 градуса, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до +12...+17, днем до +21...+26, в Иссык-Кульской котловине ночью до +6...+11, днем до +17...+22, в зоне земледелия Нарынской области ночью до +4...+9, днем до +16...+21 градуса.

В высокогорных районах ночью до −7 градусов, днем до +3...+8.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.


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URL: https://www.vb.kg/391332
Теги:
Кыргызстан, прогноз погоды
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