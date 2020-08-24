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Суровая осень. Россиянам прогнозируют разорение бизнеса и банкротства

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- Виктория Гунгер
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Конец августа-сентябрь принесёт россиянам банкротства и разорение бизнеса. Так считает известный российский экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин, пишет finance.rambler.ru

Экономист полагает, что к концу августа закончится отсрочка по кредитам, введенная весной из-за пандемии. Поэтому россияне массово начнут подавать заявления на банкротство.

- Наступают сложные времена и для бизнеса. Осенью контролирующие и надзорные органы начнут собирать налоги и штрафы, которые прощали в пандемию. Россиянам придётся усердно работать, чтобы восстановить прежний достаток. Их ждёт суровая осень и зима. Если начнётся новая волна пандемии, то ситуация усугубится.

Ранее Делягин заявил, что "кормовая база" для надёжного существования государственной машины в России снижается. Поэтому чиновники будут искать новые способы пополнить бюджет.


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URL: https://www.vb.kg/391333
Теги:
бизнес, Россия, финансовый кризис, Кыргызстан, деньги
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