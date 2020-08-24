Осталось 20. 24 партии сошли с предвыборной гонки в ЖК

На 12:00 сегодня, 24 августа, 23 партии уведомили ЦИК КР об отказе от дальнейшего участия в парламентских выборах. Об этом сообщает Центризбирком.

Как отмечается, одна политическая партия в установленные сроки не открыла расчётные счета для создания избирательного фонда в соответствии с выборным законодательством Кыргызской Республики.

- Оставшиеся 20 политических партий к 20 августа, то есть к моменту завершения этапа выдвижения списков кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, провели съезды и утвердили списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В 18:00 Центральная избирательная комиссия завершает прием соответствующих документов от уполномоченных представителей политических партий для регистрации списков кандидатов, - подчеркнули в ЦИК.