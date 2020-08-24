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Осталось 20. 24 партии сошли с предвыборной гонки в ЖК

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- Виктория Гунгер
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На 12:00 сегодня, 24 августа, 23 партии уведомили ЦИК КР об отказе от дальнейшего участия в парламентских выборах. Об этом сообщает Центризбирком.

Как отмечается, одна политическая партия в установленные сроки не открыла расчётные счета для создания избирательного фонда в соответствии с выборным законодательством Кыргызской Республики.

- Оставшиеся 20 политических партий к 20 августа, то есть к моменту завершения этапа выдвижения списков кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, провели съезды и утвердили списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. В 18:00 Центральная избирательная комиссия завершает прием соответствующих документов от уполномоченных представителей политических партий для регистрации списков кандидатов, - подчеркнули в ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/391336
Теги:
выборы, парламент, партии, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, ЦИК
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