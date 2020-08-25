Кыргызские танкисты стали героями компьютерной игры

Наблюдая за состязаниями в рамках танкового биатлона, стартовавшего в России 23 августа, болельщики смогут лично поучаствовать в нем в киберпространстве. Это стало возможным благодаря специально разработанному в данных целях интернет-ресурсу.

"Кропотливый совместный труд представителей Департамента информационных систем Минобороны России, главных командований видов Вооруженных Сил Российской Федерации и разработчиков компании Gaijin Entertainment позволил создать эксклюзивный виртуальный прообраз всемирно известного конкурса Армейских международных игр – Танкового биатлона. Благодаря этому энтузиасты военной техники со всего мира смогут не только следить за успехами любимых команд в телетрансляциях, но и повторять их достижения лично", - сообщили в упомянутом департаменте.

Поясняется, что период проведения Армейских международных игр "АрМИ-2020" на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" начал работать "Клуб болельщиков". Департамент информационных систем МО РФ совместно с Ассоциацией компьютерного спорта развернут киберспортивную площадку "Киберпатриот", на которой и пройдут турниры по Танковому биатлону в War Thunder. Виртуальный прообраз конкурса доступен всем желающим в период с 23 августа по 5 сентября 2020 года - в дни проведения "АрМИ-2020".

В Танковом биатлоне War Thunder представлены восемь стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Сербия и Сирия. Как и в реальности, Китай выступает на танке собственного производства – Тип 96 (ZTZ96A), а остальные страны – на российских танках Т-72Б3 и Т-80У.

На трассу выходят четыре участника, которые проходят полосу препятствий и поражают череду целей, стараясь дойти до финиша первым. Внешний вид и характеристики техники – как и принято в War Thunder – соответствуют оригиналам настолько, насколько это возможно.

Как подчеркнуто, приложение доступно бесплатно всей многомиллионной аудитории War Thunder. А вся необходимая техника предоставляется игрокам автоматически, даже если они еще не исследовали ее в дереве развития.

Конкурс "Танковый биатлон" – международное соревнование, стартовавшее в 2014 году. Организаторами являются Министерство обороны Российской Федерации и Международная общественная организация "Федерация танкового биатлона", в числе участников – более 20 стран ближнего и дальнего зарубежья, в числе которых и Кыргызстан.

War Thunder – популярная бесплатная кроссплатформенная онлайн-игра для PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac и Linux. Игроки могут принять участие в зрелищных сражениях в небе, на земле и на море с участием детально воссозданной военной техники.