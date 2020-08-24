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Вице-премьер-министр Аида Исмаилова временно приостановила свою работу

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- Бакыт Басарбек
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Приостановлено исполнение должностных полномочий вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Кубатбек Боронов, согласно которому в соответствии со статьей 21 конституционного Закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" приостановлено исполнение должностных полномочий вице-премьер-министра КР Аиды Исмаиловой согласно поданному заявлению.

Исполнение должностных полномочий приостановлено до определения результатов выборов.


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URL: https://www.vb.kg/391342
Теги:
выборы, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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