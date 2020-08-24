Вице-премьер-министр Аида Исмаилова временно приостановила свою работу

Приостановлено исполнение должностных полномочий вице-премьер-министра Аиды Исмаиловой. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Кубатбек Боронов, согласно которому в соответствии со статьей 21 конституционного Закона КР "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" приостановлено исполнение должностных полномочий вице-премьер-министра КР Аиды Исмаиловой согласно поданному заявлению.

Исполнение должностных полномочий приостановлено до определения результатов выборов.