Погода
$ 77.81 - 78.14
€ 91.42 - 92.75

В Таджикистане за кресло президента поборется третий кандидат

154  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Лидер Демократической партии Таджикистана (ДПТ) Саидджафар Усмонзода выдвинут кандидатом в президенты республики на предстоящих выборах, пишут таджикские СМИ.

В ходе внеочередного съезда ДПТ Саидджафор Усмонзода озвучил цели, ради которых он принимает участие в выборах. Среди них - "улучшение жизни населения, улучшение условий деятельности предпринимателей и поддержка малообеспеченных граждан". Также политик в очередной раз предложил создать "карту промышленных предприятий" и "природных ресурсов" республики.

Саидджафар Усмонзода уже выдвигал свою кандидатуру на должность главы государства на выборах 2013 года, но не набрал достаточного количества голосов избирателей. На парламентских выборах 2015 за ДПТ проголосовали 1,7 процента избирателей, что позволило Усмонзода стать представителем своей партии в нижней палате парламента Таджикистана. Парламентские выборы 2020 года принесли ДПТ 5,1 процента голосов.

В настоящее время своих кандидатов для участия в президентских выборах 11 октября 2020 года уже выдвинули Аграрная партия (Рустам Латифзода) и Социалистическая партия (Абдухалим Гаффоров). Ожидается, что Коммунистическая партия и Народная демократическая партия Таджикистана назовут имена своих кандидатов в президенты в первых числах сентября.

Предстоящие выборы главы государства станут шестыми в истории независимого Таджикистана. Каждый раз победителем становился действующий президент республики Эмомали Рахмон, который управляет страной с 1992 года. В 2016 году в Конституцию были внесены изменения, закрепившие за первым лицом государства звание "Лидер нации" и право баллотироваться неограниченное количество раз. Кроме того, возраст кандидатов был снижен с 35 до 30 лет, что позволяет участвовать в нынешних выборах сыну Рахмона Рустаму Эмомали.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391347
Теги:
выборы, президент, Таджикистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  