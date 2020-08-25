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Врачи подтвердили отравление Алексея Навального

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- Виктория Гунгер
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Немецкие врачи подтвердили отравление Навального, написала в соцсетях пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Результаты обследования указывают на отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество еще не известно, проводятся исследования.

Врачи не исключают, что последствия болезни Навального могут быть долгосрочными, особенно в области нервной системы. Для лечения ему назначен атропин.

- Состояние Алексея стабильное, но он по-прежнему в коме. Прогнозов пока нет, - отметила Ярмыш.


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URL: https://www.vb.kg/391349
Теги:
Европа, оппозиция, Россия, Кыргызстан, больница
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