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"Игры с регистрацией партий вконец подорвут остатки доверия к власти"

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- Виктория Гунгер
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По-старинке, как у нас было все 30 лет, уже нельзя кандидатам заигрывать с настроением граждан, написала в соцсетях депутат Эльвира Сурабалдиева.

- Мало того, что кыргызстанцы не верят в "тазашайлоо", а такие игры с регистрацией вконец подорвут остатки доверия к власти. Если бы опоздала оппозиция, сняли бы без лишних слов, - отметила парламентарий.

В свою очередь, граждане в комментарии подчеркнули, что скорее идет и недоверие к власти, и к самому институту выборов.

Напомним, накануне в ЦИК произошел скандал. Кандидаты потребовали у Центризбиркома предоставить видеозаписи, когда и во сколько партия "Кыргызстан" предоставила документы. Они уверены, что сделано это уже после 18.00, а, значит, незаконно.


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URL: https://www.vb.kg/391351
Теги:
выборы, парламент, партии, Эльвира Сурабалдиева, ЦИК
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