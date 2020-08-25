Отстранение "Кыргызстана" не выгодно ни "Биримдику", ни "Мекениму". "Кыргызстан" будет надёжной партией власти, которая никогда не будет в оппозиции, написал в соцсетях активист Нурсултан Акылбек.

- А вот партиям, которые идут вслед за "Кыргызстаном", очень даже выгодно. Их шансы пройти в ЖК и получить больше мандатов повышаются в разы, - подчеркнул Нурсултан Акылбек.

Примечательно, что в предоставленной ЦИК записи журнала регистрации видно, что дата подачи документов справлена. Отчетливо видно, что сначала стоит время 18:01, которое позже было исправлено на 17:59. По словам представителя ЦИК, сделал это сам представитель партии "Кыргызстан". Причем, документы сдал не уполномоченный представитель партии, а неизвестный мужчина. В итоге поздно ночью в ЦИК произошел серьезный скандал между кандидатами.