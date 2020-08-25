Горняки и металлурги КР выразили солидарность бастующим в Беларуси коллегам

Дорогие коллеги-беларусы, работники предприятий Беларуськалий, БелАЗ, ГродноАзот, Нафтан, Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей! Горняки и металлурги Кыргызстана душой болеют за Вас. Мы желаем Вам выстоять в борьбе за свои права и справедливость. Мы с Вами! Держитесь. Об этом заявил председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев.

Также выразила солидарность работникам Беларуси и профорганизация ЗАО "Кумтор Голд Компани".

- Гонения и насилие за участие в забастовке недопустимы! - подчеркнул в видеообращении председатель профкома Калысбек Рыспаев.