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Горняки и металлурги КР выразили солидарность бастующим в Беларуси коллегам

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- Азиз Осмонов
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Дорогие коллеги-беларусы, работники предприятий Беларуськалий, БелАЗ, ГродноАзот, Нафтан, Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей! Горняки и металлурги Кыргызстана душой болеют за Вас. Мы желаем Вам выстоять в борьбе за свои права и справедливость. Мы с Вами! Держитесь. Об этом заявил председатель ЦК Горно-металлургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев.

Также выразила солидарность работникам Беларуси и профорганизация ЗАО "Кумтор Голд Компани".

- Гонения и насилие за участие в забастовке недопустимы! - подчеркнул в видеообращении председатель профкома Калысбек Рыспаев.


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URL: https://www.vb.kg/391368
Теги:
Беларусь, выборы, митинг, партии, профсоюзы, Кыргызстан, Эльдар Таджибаев
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