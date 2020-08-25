Погода
$ 77.81 - 78.14
€ 91.42 - 92.75

В России оценили риски, связанные с пребыванием в стране мигрантов

132  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России в связи с последствиями пандемии не исключен ряд рисков, обусловленных нахождением в стране трудовых мигрантов. Такой прогноз сделали специалисты Сибирского института управления – филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.

В специальном исследовании на эту тему сообщается, что в качестве респондентов экспертного опроса выступили представители научного сообщества, органов власти и различного рода общественных организаций. При оценке проблем, связанных с иностранной трудовой миграцией для регионов России были проанализированы риски безработицы для местных жителей, риски межнациональных и межрелигиозных конфликтов и риски культурной адаптации и интеграции мигрантов.

В отношении стран-членов Евразийского экономического союза (в него, напомним, помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) экспертная оценка всех трех видов рисков была признана минимальной. Это, по мнению исследователей, связано как с трудовой миграцией, так и с долгосрочной миграцией с получением гражданства.

"Однако несмотря на крайне низкий риск инициирования межнациональных конфликтов со стороны выходцев из стран-участниц ЕАЭС, в марте 2019 года события в Республике Саха-Якутия с участием иностранных мигрантов из Кыргызстана, были квалифицированы как разгоревшийся межнациональный конфликт, который повлек за собой некоторое осложнение отношений данного региона с Кыргызстаном", - отмечается в исследовании.

Напомним, что причиной этого конфликта стало участие трех уроженцев Кыргызстана в изнасиловании местной жительницы. Появившаяся в соцсетях информация о совершенном преступлении вызвала большой общественный резонанс. В Якутске прошел стихийный митинг с большим количеством людей, грозивший перерасти в массовые выступления против мигрантов, прежде всего, приехавших из Кыргызстана. Для урегулирования ситуации в столицу Якутии город Якутск прибыла делегация из Кыргызстана, которая встретилась с представителями руководства республики, ее правоохранительных органов, мусульманского духовенства, с представителями кыргызской диаспоры.

После завершения расследования подозреваемые в зависимости от роли каждого были признаны виновными по целому ряду статей УК РФ, в числе которых – незаконное лишение свободы, похищение человека, совершенное с применением насилия, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, соединенное с угрозой убийством. Основного фигуранта приговорили к 14 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальных двух – к 4 и 6 годам колонии общего режима.

В своем исследовании специалисты РАНХиГС не исключили также возможности вариантов "эскалации межнациональных конфликтов в ряде регионов России в связи прогнозируемым резким падением уровня жизни местного населения". И, в связи с этим, - "в кратко-и среднесрочной перспективе рост мигрантофобий в отношении выходцев из Кыргызстана, Казахстана и Армении, итогом чего может стать рост политических движений с антимигрантской направленностью". Это, как заявлено, "может поставить вопрос политической повестки дня эффективность деятельности рынка труда стран-участниц ЕАЭС".

Прогнозированием ситуации, связанной с трудовой миграции в России, сейчас занимаются здесь и другие специалисты. "В период пандемии каким-то чудом удалось избежать открытых конфликтов местных жителей и мигрантов. Осенью, если откроются границы с Центральной Азией и хлынут миграционные потоки, ситуация обострится, конкуренция за рабочие места возрастет, – считает член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Это, полагает он, может вызвать конфронтацию приезжих с местными жителями и новые вспышки антимигрантских настроений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391369
Теги:
миграция, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  