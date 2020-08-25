В России оценили риски, связанные с пребыванием в стране мигрантов

В России в связи с последствиями пандемии не исключен ряд рисков, обусловленных нахождением в стране трудовых мигрантов. Такой прогноз сделали специалисты Сибирского института управления – филиала Российской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.

В специальном исследовании на эту тему сообщается, что в качестве респондентов экспертного опроса выступили представители научного сообщества, органов власти и различного рода общественных организаций. При оценке проблем, связанных с иностранной трудовой миграцией для регионов России были проанализированы риски безработицы для местных жителей, риски межнациональных и межрелигиозных конфликтов и риски культурной адаптации и интеграции мигрантов.

В отношении стран-членов Евразийского экономического союза (в него, напомним, помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан) экспертная оценка всех трех видов рисков была признана минимальной. Это, по мнению исследователей, связано как с трудовой миграцией, так и с долгосрочной миграцией с получением гражданства.

"Однако несмотря на крайне низкий риск инициирования межнациональных конфликтов со стороны выходцев из стран-участниц ЕАЭС, в марте 2019 года события в Республике Саха-Якутия с участием иностранных мигрантов из Кыргызстана, были квалифицированы как разгоревшийся межнациональный конфликт, который повлек за собой некоторое осложнение отношений данного региона с Кыргызстаном", - отмечается в исследовании.

Напомним, что причиной этого конфликта стало участие трех уроженцев Кыргызстана в изнасиловании местной жительницы. Появившаяся в соцсетях информация о совершенном преступлении вызвала большой общественный резонанс. В Якутске прошел стихийный митинг с большим количеством людей, грозивший перерасти в массовые выступления против мигрантов, прежде всего, приехавших из Кыргызстана. Для урегулирования ситуации в столицу Якутии город Якутск прибыла делегация из Кыргызстана, которая встретилась с представителями руководства республики, ее правоохранительных органов, мусульманского духовенства, с представителями кыргызской диаспоры.

После завершения расследования подозреваемые в зависимости от роли каждого были признаны виновными по целому ряду статей УК РФ, в числе которых – незаконное лишение свободы, похищение человека, совершенное с применением насилия, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, соединенное с угрозой убийством. Основного фигуранта приговорили к 14 годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима, остальных двух – к 4 и 6 годам колонии общего режима.

В своем исследовании специалисты РАНХиГС не исключили также возможности вариантов "эскалации межнациональных конфликтов в ряде регионов России в связи прогнозируемым резким падением уровня жизни местного населения". И, в связи с этим, - "в кратко-и среднесрочной перспективе рост мигрантофобий в отношении выходцев из Кыргызстана, Казахстана и Армении, итогом чего может стать рост политических движений с антимигрантской направленностью". Это, как заявлено, "может поставить вопрос политической повестки дня эффективность деятельности рынка труда стран-участниц ЕАЭС".

Прогнозированием ситуации, связанной с трудовой миграции в России, сейчас занимаются здесь и другие специалисты. "В период пандемии каким-то чудом удалось избежать открытых конфликтов местных жителей и мигрантов. Осенью, если откроются границы с Центральной Азией и хлынут миграционные потоки, ситуация обострится, конкуренция за рабочие места возрастет, – считает член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Это, полагает он, может вызвать конфронтацию приезжих с местными жителями и новые вспышки антимигрантских настроений.