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Аида Исмаилова отчиталась о проделанной работе в правительстве (видео)

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- Бакыт Басарбек
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Приостановившая свою деятельность вице-премьер-министр Аида Исмаилова отчиталась о проделанной работе в правительстве. Также она пояснила причину своей временной отставки. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Уважаемые кыргызстанцы, дорогие друзья и соратники! Хочу обратиться к вам и поделиться важными для меня, моей страны и моей семьи решениями и дальнейшими шагами.

В целях последующей реализации поставленных задач по моему личному вкладу в развитие и процветание Кыргызстана, мною было принято решение идти на выборы в Жогорку Кенеш.

Моё решение является логичным и верным, я обрела солидный опыт работы в законодательной и исполнительной ветвях власти, и знаю подробно и досконально как работает каждая из них, и тем более чувствую силы и ответственность укреплять их. Какие проводить реформы и какие действия предпринимать, чтобы усилить и повысить эффективность соцблока, используя наработанные мною потенциал, знания и навыки.

За 4 месяца одного из самых сложных периодов нашей с вами современности, мы пережили целую гамму эмоций, от боли потерь до радости выздоровлений. Нести ответственность и вместе со всем соцблоком бороться со страшным врагом, неизвестным доселе вирусом, потребовало от меня и моих коллег выдержки, стойкости и невероятного количества сил. Несмотря на закрытые авиасообщения, перекрытые границы, вследствие чего, долгое время ожидания поставок лекарственных средств и медицинских изделий, отсутствие опыта успешного лечения ковид во всём мире, почти 24-часовой рабочий день, недомогания и внутреннее эмоциональное напряжение, мы с командой соцблока продолжали работать, мы верили, мы надеялись, и мы смогли добиться снижения количества заболевших и полного отсутствия летальных исходов!

Пользуясь случаем, вновь хочу выразить соболезнования всем, кто потерял родных и любимых в период пандемии. И тем более могу сказать, что Правительство сделало всё возможное по недопущению повторения июльского сценария. Хочу отметить, что где бы я не находилась, в Правительстве, Жогорку Кенеше, или просто как общественный деятель, я буду поддерживать интересы народа и государства в целом!

Мне всегда приходилось с самого детства все главные решения в своей жизни принимать самой, выбрав специальность международного экономиста, я начала свой трудовой путь в 17 лет с позиции переводчика, с маленького, но своим трудом заработанного оклада!

И по сей день я работаю и созидаю, и когда вижу, какие результаты даёт мой труд, какие изменения происходят, как меняется жизнь людей к лучшему - для меня это сильнейшая мотивация двигаться вперёд!

После потери отца, главного советчика и направляющего, я осознала всю важность верного выбора в этой жизни и собственной ответственности за сделанный выбор. Следуя его примеру, я хочу, чтобы и моя семья гордилась мной, также как и я, помню и горжусь своим отцом! Я приложу максимум усилий, чтобы и мои дети выросли достойными членами общества, заботились о своей стране и несли ответственность за каждый свой шаг.

Выбрав свое направление, я повышала квалификацию, стремилась к знаниям и всегда ощущала, что каждый гражданин когда-либо задумывался о вкладе в развитие своей страны, о том, чтобы земля, взрастившая его, стала процветающей и благополучной страной.

Мои внутренние ресурсы, мои идеи и планы, мои знания и опыт, мою любовь к стране - всё это я хочу посвятить своей родине, своему народу, а конкретно, улучшению условий жизни и достойной оплаты труда наших граждан. И особое внимание хочу уделить медикам. Тем, кто днем и ночью, 24 часа в сутки, не колеблясь ни секунды служат людям и заботятся о нашем здоровье. Это санитарки, медсестры и врачи - все, кто спасает нас и наши семьи от горя и болезни! Это люди в белых халатах, которые сегодня и всегда наши герои! Я, ещё будучи депутатом Жогорку Кенеша, защищала права медиков, встречалась с ними и всегда была в курсе их проблем и вопросов.

Будучи депутатом я поднимала вопросы реформирования первичного звена и запрашивала финансово-экономическое обоснование оптимизации системы. К сожалению, при проведении оптимизации, врачи ГСВ и я не были услышаны. Пандемия подтвердила нашу правоту, и я намерена представлять интересы медицинских работников по восстановлению системы здравоохранения.

Также считаю важным, с учетом характеристик нашего рынка и экономики, регулирование лекарственного рынка таким образом , чтобы обеспечить доступ населения к качественным препаратам. Мы с вами смогли убедиться, насколько дорого, порой ценой жизни, обходится иногда недостаток одной ампулы жизненноважного препарата!

Я всегда отстаивала право доступности к качественным услугам для всех категорий населения, в том числе, я настаивала на государственном статусе Кыргызско-Турецкой больницы. Вопреки противостояниям и препонам, удалось 20% от услуг определить для социально уязвимых слоев населения.

Также по моей инициативе, будучи депутатом, облегчена и сокращена процедура получения и подтверждения группы инвалидности путём пересмотра Положения о МСЭК. В Правительстве эта работа была продолжена поручением о разработке программы раннего вмешательства для детей с инвалидностью, а также методика обучения персональных ассистентов для детей с ОВЗ и внедрение психологических тренингов для врачей при общении с родителями, узнавшими об особенностях развития ребёнка.

Я полностью поддерживаю учителей, ведь именно они прикладывают все усилия, чтобы вырастить Человека в полном понимании этого слова! Человека образованного и высокодуховного, целеустремленного, ищущего, патриота своей страны и гражданина мира! Считаю, что создание достойных условий работы для учителей школ является приоритетной задачей и я буду всегда выступать и отстаивать права наших педагогов.

Я буду продолжать поддерживать социальные инициативы, деятельность по защите прав человека, прав ребёнка, для меня также важна проблема сирот и брошенных детей. Я как женщина и мать, чувствую огромную ответственность и желание помогать детям, по разным обстоятельствам оставшимся без родительского тепла и заботы. Проводимые реформы по внедрению фостерных семей необходимо ещё дорабатывать и после благоприятных результатов именно для ребёнка, принимать решения.

Я отслеживаю все проблемы социального блока и очень тщательно изучаю все материалы, провожу совещания с соответствующими госорганами, и мы коллегиально выносим решения с учётом, в первую очередь, интересов и прав наших граждан. Верю, что у меня все получится, ведь это была и есть непростая и кропотливая работа. Горжусь промежуточными результатами, и стремлюсь к системным сдвигам в сторону улучшения. Из всех реформ, которые необходимы нашему государству, я считаю, что выполнила лишь небольшую часть, из того, что смогу, хочу и очень надеюсь сделать в будущем!

Хочу поблагодарить всех, мою команду, моих коллег, моих родных и близких, за поддержку и веру в мои силы. Мы обязательно добьёмся результатов и побед во имя процветания и благополучия Кыргызстана!", - написала Исмаилова.


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URL: https://www.vb.kg/391371
Теги:
выборы, правительство, Аида Исмаилова, Кыргызстан
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