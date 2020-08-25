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Алмазбек Орозалиев назначен и. о. начальника ГУВД Бишкека временно

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- Виктория Гунгер
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Алмазбек Орозалиев назначен и. о. начальника ГУВД Бишкека временно. Об этом VB.KG рассказали источники правоохранительных органах.

- Так как глава ГУВД столицы Канат Канат Джумагазиев принял решение баллотироваться в ЖК, исполнение обязанностей временно взял на себя заместитель министра внутренних дел КР Орозалиев. Но пока неясно останется ли он на этой должности или вернется на прежнюю. Но точно пробудет в кресле и.о главы ГУВД до конца предвыборного процесса, - пояснили редакции источники.

Напомним, Алмазбек Орозалиев занимал должность заместителя министра внутренних дел с 2015 года. С весной этого года при введении Чрезвычайного положения был комендантом по Бишкеку.


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URL: https://www.vb.kg/391373
Теги:
ГУВД, МВД, Бишкек, Патрульная милиция
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