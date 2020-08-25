Погода
$ 77.81 - 78.14
€ 91.42 - 92.75

На ТЭЦ Бишкека сорвался очередной тендер на поставку угля

218  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ТЭЦ Бишкека объявила очередной, третий по счету, тендер на приобретение угля. Объявление размещено на портале государственных закупок накануне, 24 августа.

Согласно заявке, ОАО "Электрические станции" намерены приобрести для столичной ТЭЦ 336 тысяч тонн угля за 1,2 миллиарда сомов. Поставки намерены начать в октябре.

Отметим, "Электрические станции" в третий раз объявляют тендер на приобретения угля. Первый был опубликован 18 июня. Заявки на участие подали пять компаний: ТОО "Эль-Строй-2030", ОсОО "АКАЙ ЛТД", ТОО "КонтактУглеПром", ОсОО "Восход и К", ТОО "COMCO Marketing KZ" (КОМКО Маркетинг КЗ). Комиссия отклонила все заявки участников, конкурс признан несостоявшимся.

Второе объявление на покупку угля было размещено 21 июля. В конкурсе приняли участие также пять компаний: АО "Каражыра", ТОО "Эль-Строй-2030", ОсОО "Анхель Ltd" ("Анхель Лтд"), ТОО "КонтактУглеПром", ОсОО "Восход и К". Все их заявки были отклонены, 24 августа комиссия признала конкурс несостоявшимся.

Отметим, речь идет о тендере на приобретение импортного угля. О поставках отечественного угля с месторождения "Кара-Кече" уже заключен договор с ГП "Кыргыз Комур".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391374
Теги:
госзакупки, уголь, Кыргызстан, Электрические станции
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  