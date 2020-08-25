На ТЭЦ Бишкека сорвался очередной тендер на поставку угля

ТЭЦ Бишкека объявила очередной, третий по счету, тендер на приобретение угля. Объявление размещено на портале государственных закупок накануне, 24 августа.

Согласно заявке, ОАО "Электрические станции" намерены приобрести для столичной ТЭЦ 336 тысяч тонн угля за 1,2 миллиарда сомов. Поставки намерены начать в октябре.

Отметим, "Электрические станции" в третий раз объявляют тендер на приобретения угля. Первый был опубликован 18 июня. Заявки на участие подали пять компаний: ТОО "Эль-Строй-2030", ОсОО "АКАЙ ЛТД", ТОО "КонтактУглеПром", ОсОО "Восход и К", ТОО "COMCO Marketing KZ" (КОМКО Маркетинг КЗ). Комиссия отклонила все заявки участников, конкурс признан несостоявшимся.

Второе объявление на покупку угля было размещено 21 июля. В конкурсе приняли участие также пять компаний: АО "Каражыра", ТОО "Эль-Строй-2030", ОсОО "Анхель Ltd" ("Анхель Лтд"), ТОО "КонтактУглеПром", ОсОО "Восход и К". Все их заявки были отклонены, 24 августа комиссия признала конкурс несостоявшимся.

Отметим, речь идет о тендере на приобретение импортного угля. О поставках отечественного угля с месторождения "Кара-Кече" уже заключен договор с ГП "Кыргыз Комур".