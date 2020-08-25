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"Вымогал взятку у владельца кафе". Задержан сотрудник УЗС Мэрии Бишкека

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники антикоррупционной службы ГКНБ с поличным при получении взятки задержали сотрудника Управления землепользования и строительства (УЗС) Мэрии Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.

"Установлено, что при проведении проверки точки общественного питания "А.И." были выявлены нарушения и под угрозой принудительного сноса летней площадки он вымогал денежные средства в размере 100 тыс. сомов у владельца точки питания "Ч.А." за положительное решение вопроса и последующие сокрытие выявленных нарушений. Более того, "А.И." предложил покровительство за незаконное денежное вознаграждение на постоянной основе", - говорится в сообщении АКС ГКНБ.

Сегодня, 25 августа, в ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками АКС при передачи денежных средств в размере 50 тыс. сомов заявителем задержан работник УЗС мэрии г.Бишкек "А.И.".

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 326 часть 1 "Вымогательства взятки" Уголовного кодекса Кыргызской Республики, задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/391379
Теги:
ГКНБ, мэрия, задержание, коррупция, Бишкек, Кыргызстан
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