"Вымогал взятку у владельца кафе". Задержан сотрудник УЗС Мэрии Бишкека

Сотрудники антикоррупционной службы ГКНБ с поличным при получении взятки задержали сотрудника Управления землепользования и строительства (УЗС) Мэрии Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.

"Установлено, что при проведении проверки точки общественного питания "А.И." были выявлены нарушения и под угрозой принудительного сноса летней площадки он вымогал денежные средства в размере 100 тыс. сомов у владельца точки питания "Ч.А." за положительное решение вопроса и последующие сокрытие выявленных нарушений. Более того, "А.И." предложил покровительство за незаконное денежное вознаграждение на постоянной основе", - говорится в сообщении АКС ГКНБ.

Сегодня, 25 августа, в ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками АКС при передачи денежных средств в размере 50 тыс. сомов заявителем задержан работник УЗС мэрии г.Бишкек "А.И.".

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 326 часть 1 "Вымогательства взятки" Уголовного кодекса Кыргызской Республики, задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.