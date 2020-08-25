На российско-казахской границе опять скопились граждане Кыргызстана

Массовое скопление граждан Кыргызстана, стремящихся выехать на родину автотранспортом, опять возникло в Оренбургской области, на границе с Казахстаном. В данный момент посольство КР в РФ вновь занимается организацией их вывоза, прорабатывая этот вопрос и российской, и с казахской сторонами.

Подобная ситуация за период пандемии возникает уже не впервые – несмотря на постоянные обращения сотрудников посольства к соотечественникам с призывами не пытаться самостоятельно пересечь по-прежнему закрытую границу с Казахстаном. Пренебрегая этими предупреждениями, некоторые кыргызстанцы, находящиеся в России, все равно устремляются в российские регионы, пограничные с Казахстаном, прежде всего, в Оренбургскую область , - и застревают там. Размещаются кто где, одни – в палаточном городке, другие – в хостелах, где прежде селились и другие их соотечественники и где суточная стоимость проживания сегордня сравнительно приемлемая - в 80-100 рублей.

В минувшие месяцы усилиями посольства КР уже трижды организовывался вывоз кыргызстанцев автобусами на родину. И вот теперь необходимость в этом возникла вновь. Как рассказали в дипмиссии, к настоящему моменту в Оренбуржье, а именно в городах Оренбург, Бузулук и Соль-Илецк опять скопилось более трех тысяч соотечественников. Казахстан в результате переговоров уже дал согласие на предоставление коридора для их транспортировки. И в данный момент прорабатываются вопросы обеспечения уезжающих автобусами, оплаты транспортных услуг.

В посольстве напомнили, что в предыдущий вывоз, устроенный в первых числах августа, для транспортировки более 2500 человек понадобилось 43 автобуса, теперь требуется еще больше - свыше 50. В предыдущий раз следование колонны по российской территории было осуществлено на безвозмездной основе, при проезде по территории Казахстана до КПП "Актилек" на казахско-кыргызской границе каждому взрослому пришлось заплатить казахским автоперевозчиком 3 тысяч рублей. Дети, как и прежде, перевозились бесплатно.

Не исключается возможность такого комбинированного варианта и теперь. Отправка первой колонны ожидается в самое ближайшее время, отметил в посольстве.