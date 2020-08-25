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Онлайн обучение: В 22 школах КР нет интернета, у 4782 семей нет телевизоров

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- Оксана Гут
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В Кыргызстане в 22 школах еще нет подключения к интернету. Об этом на брифинге 25 августа сказал премьер-министр КР Кубатбек Боронов.

"В Кыргызстане 99% школ подключены к качественному интернету. Из 2292 школ на 14 августа интернета не было в 31-ой. На сегодня в 9 из них ведутся соответствующие работы по подключению. Осталось 22", - отметил глава правительства.

Также, по его данным, для дистанционного обучения у 4 тысяч 782 семей учеников дома нет телевизоров, у 65 тысяч 616 школьников нет смартфонов.

"Всей необходимой техникой они будут обеспечены при поддержки доноров. Со стороны мобильных операторов им предоставят бесплатный интернет", - заверил Боронов.

С 5 по 25 августа прошли курсы по подготовки учителей к дистанционному обучению школьников. В настоящее время ведется работа по запуску программ "Электронный учитель", "Электронный дневник" и "Электронная библиотека".


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URL: https://www.vb.kg/391381
Теги:
Интернет, правительство, школа, Кыргызстан, ученик, учителя, коронавирус, карантин
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