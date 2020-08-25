Кыргызстан занимает пятое место по торговле с ЕС среди стран ЕАЭС

Наименее развитые торговые отношения с Европейским союзом среди всех стран ЕАЭС у Кыргызстана. Такое заявление сделал руководитель Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Петросьян.

Объем торговли республики с ЕС составляет всего 433 миллиона евро в год.

Четыре года назад Европейский союз предоставил Кыргызстану право беспошлинно завозить 6,2 тысячи наименований товаров. За это время республика так и не смогла использовать преференции в полной мере.

Согласно сведениям, озвученным Петросьяном, объем торговли с Евросоюзом других стран ЕАЭС значительно превышает кыргызские достижения в этом направлении. Так, Армения ежегодно торгует с ЕС на сумму 1 миллиард евро, Беларусь - на 10 миллиардов 887 миллионов евро. ЕС также является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана - с объемом товарооборота в 24 миллиарда 309 миллионов евро, и России - с объемом товарооборота в 231 миллиард евро.

Страны альянса продают в Европу промышленные товары, нефть, газ, минеральное топливо, продукты питания, напитки, химикаты. Из ЕС в страны ЕАЭС завозят машины, транспортное оборудование, химическу продукцию.

- Евросоюз является главным внешнеторговым партнером ЕАЭС. Две ведущие мировые интеграционные группировки - ЕАЭС и ЕС - стремятся к укреплению торгово-экономических отношений между двумя союзами. К сожалению, санкционная политика развитых стран Запада, в том числе европейских, в отношении Российской Федерации осложнила взаимодействие двух объединений в последние годы, хотя ЕАЭС не отказывается от стремления подписать соглашение, которое активно обсуждалось ранее, - отмечает Андрей Петросьян.

Отметим, идея "большой сделки" между ЕС и ЕАЭС обсуждается уже много лет. Она предполагает создание единого экономического пространства между Евразийским альянсом и Евросоюзом.