Погода
$ 77.81 - 78.14
€ 91.42 - 92.75

Кыргызстан занимает пятое место по торговле с ЕС среди стран ЕАЭС

22  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Наименее развитые торговые отношения с Европейским союзом среди всех стран ЕАЭС у Кыргызстана. Такое заявление сделал руководитель Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Петросьян.

Объем торговли республики с ЕС составляет всего 433 миллиона евро в год.

Четыре года назад Европейский союз предоставил Кыргызстану право беспошлинно завозить 6,2 тысячи наименований товаров. За это время республика так и не смогла использовать преференции в полной мере.

Согласно сведениям, озвученным Петросьяном, объем торговли с Евросоюзом других стран ЕАЭС значительно превышает кыргызские достижения в этом направлении. Так, Армения ежегодно торгует с ЕС на сумму 1 миллиард евро, Беларусь - на 10 миллиардов 887 миллионов евро. ЕС также является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана - с объемом товарооборота в 24 миллиарда 309 миллионов евро, и России - с объемом товарооборота в 231 миллиард евро.

Страны альянса продают в Европу промышленные товары, нефть, газ, минеральное топливо, продукты питания, напитки, химикаты. Из ЕС в страны ЕАЭС завозят машины, транспортное оборудование, химическу продукцию.

- Евросоюз является главным внешнеторговым партнером ЕАЭС. Две ведущие мировые интеграционные группировки - ЕАЭС и ЕС - стремятся к укреплению торгово-экономических отношений между двумя союзами. К сожалению, санкционная политика развитых стран Запада, в том числе европейских, в отношении Российской Федерации осложнила взаимодействие двух объединений в последние годы, хотя ЕАЭС не отказывается от стремления подписать соглашение, которое активно обсуждалось ранее, - отмечает Андрей Петросьян.

Отметим, идея "большой сделки" между ЕС и ЕАЭС обсуждается уже много лет. Она предполагает создание единого экономического пространства между Евразийским альянсом и Евросоюзом.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391382
Теги:
бизнес, торговля, Европейский союз, ЕАЭС, Кыргызстан, экономика, ЕАБР
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  