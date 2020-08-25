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Президент ознакомился с проектами по обеспечению населения чистой водой

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 августа, провел онлайн-совещание с и. о. директора Государственного агентства водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики Абдыбаем Джайлообаевым и заместителем директора Государственного агентства водных ресурсов Сайпидином Момуновым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсужден ход реализации проектов по обеспечению населения чистой водой, строительству и реабилитации ирригационных систем, вопросы учета расхода воды на водохранилищах.

И.о. директора Государственного агентства водных ресурсов Абдыбай Джайлообаев представил информацию о проведении в текущем году строительных работ на 12 ирригационных объектах в Баткенской, Ошской и Нарынской областях. В скором времени планируется начать работы над крупным проектом - строительством дюкера "Максат" в Лейлекском районе Баткенкой области. Также завершена разработка проектно-сметной документации семи ирригационных объектов.

Заместитель директора Госагентства Сайпидин Момунов напомнил, что был определен перечень из 715 сел, не имеющих доступа к чистой воде. В приоритетном порядке к 1-й категории были отнесены 546 сел, из которых в 455 селах определены источники финансирования, а по остальным ведутся переговоры с международными партнерами по развитию.

Из указанных 546 сел в 2020 году запланировано полностью обеспечить чистой водой 80 сел страны при активном содействии донорского сообщества. За 7 месяцев текущего года завершено строительство объектов питьевого водоснабжения в 15 селах. В целом с 2018 года по текущее время доступ к чистой воде обеспечен в 122 селах.

Кроме того, отмечено, что ведется работа по цифровизации деятельности Госагентства, установлены онлайн-информационные базы, проводится работа по интеграции к системе межведомственного электронного взаимодействия "Түндүк". Данные меры позволят автоматизировать систему учета водных ресурсов, повысить эффективность и прозрачность реализации различных проектов.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что за последние три года была проведена хорошая работа по указанным направлениям, но вместе с этим сохраняется ряд недостатков.

Он еще раз отметил особую важность расширения ирригационных систем и систем водоснабжения населенных пунктов, которые являются основой социально-экономического развития страны.

Глава государства подчеркнул необходимость скорейшего начала строительства головных сооружений дюкера "Максат" в октябре текущего года.

Также отметил важность обеспечения прозрачности тендерных процедур и устранения коррупционных схем, напомнив, что в прошлом подобные проблемы не позволили довести до конца отдельные проекты по обеспечению населения чистой водой.

Он подчеркнул необходимость налаживания эффективной работы с донорскими организациями, отметив, что грантовая составляющая выделяемых средств на реализацию проектов должна быть не менее 50%.

Кроме этого, Президент отметил необходимость ускорения процесса внедрения цифровизации в деятельности Государственного агентства водных ресурсов, обратил внимание на важность контроля за расходом воды в водохранилищах страны и скорейшего внедрения единой автоматизированной системы учета поливной воды.

Глава государства призвал руководство Госагентства усилить контроль за реализуемыми проектами, выезжать в регионы и лично ознакамливаться с ходом строительных работ.

Президент Сооронбай Жээнбеков напомнил, что реализация национальных проектов по обеспечению населения чистой водой и расширению ирригационных систем находится под его особым контролем.


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URL: https://www.vb.kg/391390
Теги:
вода, ирригация, президент, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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