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Президент одобрил изменения в части налогообложения горнодобывающей отрасли

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- Бакыт Стамов
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2020 года.

Целью Закона является совершенствование налогового законодательства КР в части налогообложения доходов горнодобывающих и горноперерабатывающих предприятий, осуществляющих деятельность по добыче и реализации золотосодержащей руды, золотосодержащего концентрата, золотого сплава и аффинированного золота, а также уточнение налоговой базы роялти и его ставки.

Закон вступает в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/391391
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