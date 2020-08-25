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Партия "Кыргызстан" выбыла из предвыборной гонки

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- Бакыт Басарбек
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Партии "Кыргызстан" было отказано в регистрации для участия в предстоящих парламентских выборах. ЦИК принял сегодня такое решение на том основании, что документы партии подал человек, не являющийся ее официальным уполномоченным представителем.

В свою очередь лидер партии Канатбек Исаев заявил, что лицо, подавшее документы, имело доверенность от уполномоченного представителя партии. На что глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова возразила ему, что доверенности у него не было, добавив, что согласно закону документы может подать только уполномоченное лицо.

После обсуждений члены ЦИК проголосовали за возврат документов партии, что не позволяет ей быть зарегистрированной для участия в выборах.


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URL: https://www.vb.kg/391392
Теги:
выборы, Кыргызстан, ЦИК
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