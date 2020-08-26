Кыргызский кинооператор стал обладателем премии Best Cinematographer

Кыргызский кинооператор и преподаватель факультета "Телевидение" АУЦА Жуманазар КойЧубеков стал обладателем премии Best Cinematographer на международном кинофестивале в австралийском городе Джилонге - Geelong International Film Festival (GIFF). Нашего соотечественника наградили за работу в фильме Самары Сагынбаевой "Селкинчек" ("Качели").

На этом молодом МКФ (смотр проводится всего во второй раз) соревновались между собой полнометражные, короткометражные, анимационные, документальные картины, а также всевозможные экспериментальные ленты со всего мира. Нашу страну представляла игровая короткометражка "Селкинчек", снятая в 2019 году. Это история о кочегаре Болоте, который трудится в сельской школе. Пожилой, честный человек, когда в его собственном доме закончился уголь, украл его мешок в школе. Но жить с этим фактом ему невыносимо тяжело. Чтобы хоть как–то искупить вину, мужчина срубает на дрова единственное дерево в своем дворе и относит его в школу. А ведь на нем так любила качаться на качелях его внучка.

Интересно, что отметили именно операторскую работу Жуманазара Койчубекова. К тому, что призы получают наши режиссеры и артисты, все уже как–то привыкли. А вот труд кинооператоров, тех - чьими глазами мы и видим историю, рассказанную на экране, зачастую остается неоцененным.

Съемки "Селкинчек" проходили в селе Алайкуу на границе с Таджикистаном. Группа столкнулась с массой сложностей. Добираться до съемочной площадки приходилось по бездорожью. Погода преподносила сюрпризы: в кадре нужен был снег, а он очень быстро таял. Но все получилось. Фильм удался. В 2020 году картину Самары Сагынбаевой отобрали уже на несколько международных кинофестивалей и, возможно, награда оператора Жуманазара Койчубекова - это только начало блестящей фестивальной судьбы "Селкинчек".