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"Это техническая ошибка". "Кыргызстан" не согласен с решением ЦИК

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- Екатерина Улитина
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Партия "Кыргызстан" не согласна с решением ЦИК и намерена обжаловать решение в судебном порядке. Об этом говорится в заявлении партии.

Текст заявления:

Представитель партии "Кыргызстан" своевременно, соблюдая все требования законодательства, сдал соответствующие документы для регистрации списка кандидатов в Центральную избирательную комиссию. Кроме того, лицо, подавшее документы, имело доверенность от уполномоченного представителя партии.

"ЦИК должен принимать решения, исходя из того, насколько эта ошибка повлияет на ход выборов. Это не попытка подкупа голосов, ведение незаконной агитации или же финансирование вне фонда и другие незаконные действия. Это лишь техническая ошибка и она никак не могла повлиять на выборный процесс. Это попытка отстранить партию из-за технической ошибки, попытка растоптать права сотен тысяч избирателей и сторонников партии "Кыргызстан"", - заявил лидер партии Канатбек Исаев.

Таким образом, решение Центральной избирательной комиссии было принято под давлением со стороны некоторых политических партий и отдельных лиц. В связи с этим оно будет обжаловано в ближайшее время в суде.

Напомним, накануне 25 августа Центральная избирательная комиссия приняла решение отказать партии "Кыргызстан" в регистрации на выборах депутатов Жогорку Кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/391396
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Канат Исаев, ЦИК
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