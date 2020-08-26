Верховный суд пересмотрел дело Дамирбека Асылбек уулу и применил амнистию

Осужденного в Казахстане на 10 лет за контрабанду экс-депутата Жогорку Кенеша Дамирбека Асылбек уулу отпустили из тюрьмы в Кыргызстане в связи с пересмотром уголовного дела. К нему также применили амнистию. Об этом VB.KG заявили в пресс-службе Верховного суда КР.

Сообщается, что заявление адвоката С. А., действующего в интересах осужденного Дамирбека Асылбек уулу, о пересмотре дела по новым обстоятельствам удовлетворено. Такое решение принято постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда КР от 19 августа 2020 года.

Постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 15 ноября 2019 года в отношении Асылбек уулу Дамирбека изменено.

Дамирбек Асылбек уулу по части 1 статьи 231 УК Кыргызской Республики (в редакции 1997 года) освобожден от уголовной ответственности.

Ему определено наказание в виде лишения свободы по части 2 статьи 223 УК Кыргызской Республики (в редакции 2017 года) сроком на 3 года.

Освобожден от назначенного наказания на основании пункта 4 статьи 1 Закона "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и 10-летием Апрельской революции 2010 года".

В остальной части постановление Верховного суда Кыргызской Республики от 15 ноября 2019 года оставлено без изменения.