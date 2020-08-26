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В Казахстане жители нашли в арыке новорожденного младенца (видео)

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- Виктория Гунгер
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В казахстанском городе Алматы в арыке на одной из улиц прохожие обнаружили живого новорожденного малыша, пишет Zakon.kz.

Как отмечается, найденный ребенок - - мальчик, весом 3000, рост - 52 см.

- Полиция ищет биологическую мать ребенка. Малыш был доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии. У него врачи диагностировали переохлаждение. Сейчас состояние новорожденного средней степени тяжести, температура тела нормализована. Пищу принимает самостоятельно, активно. Малыша должны перевезти во вторую детскую больницу, откуда после он будет переведен в дом ребенка, - говорится в сообщении.

В настоящее время полиция ведет поиски биологической матери, брошенного малыша.


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URL: https://www.vb.kg/391403
Теги:
дети, Казахстан, новорожденный, Кыргызстан
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