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Школы могут вернуться к традиционной форме работы уже в первой четверти

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- Екатерина Улитина
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Если эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, то мы не будем ждать начала второй четверти и откроем школы. Об этом в эфире "Биринчи радио" заявил министр образования Каныбек Исаков.

Он отметил, что классы будут открывать поэтапно в приоритетном порядке. Однако не уточнил какая очередность запланирована Министерством образования.

- Окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Мы видим, что школы в США, Германии и в других странах открылись и дети стали болеть. Если мы откроем школы и дети заболеют - это будет полностью наша ответственность, - сказал Каныбек Исаков.

Он также ответил на вопрос о частных школах.

К нам поступают обращения от частных школ, они хотят открыться и работать в обычном режиме. Мы предлагали правительству позволить им работать если в классах мало детей и соблюдаются все санитарные нормы, но было принято решение, что требования ко всем должны быть одинаковыми, - сказал министр образования.

Отметим, в связи с распространением коронавирусной инфекции было принято решение, что учебный год во всех образовательных учреждениях начнется в онлайн формате.


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URL: https://www.vb.kg/391412
Теги:
Министерство образования, образование, школа, Кыргызстан, коронавирус
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