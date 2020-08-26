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Получить муниципальное имущество в аренду можно только через онлайн аукцион

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- Оксана Гут
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Мэрия города Бишкек взяла курс на комплексную цифровую трансформацию городских служб. Цифровая реформа служб позволяет сделать работу прозрачной, доступной и открытой для горожан, и, конечно, снижает коррупционные риски. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

На онлайн-брифинге по цифровизации городских служб, который прошел сегодня, отчитался глава управления муниципального имущества (УМИ) Нурдин Тынаев. УМИ - это управление, которое распоряжается объектами муниципальной собственности и земельным участками города Бишкек.

На данный момент проходит активная цифровизация алгоритмов работы управления. Введена автоматизированная информационная система (АИС), где размещена полная информация обо всех муниципальных объектах.

На 26 августа в единый реестр включены все 2 тысячи 971 объект, из них 622 переданы в оперативное пользования или хозяйственное ведение структурным и территориальным подразделениям мэрии, 94 – предоставлены в льготное пользование общественным организациям, фондам по социально-значимым проектам, более 200 объектов сданы в аренду. Остальную часть составляют остановочные комплексы и жилищный фонд.

Электронный реестр пока только для служебного пользования, но при официальном запросе горожан, информация об объекте предоставляется в полном объеме в рамках правового поля.

"Отныне получить муниципальное имущество в аренду можно только через электронный аукцион, на сайте https://etp.okmot.kg/! Онлайн формат предоставления имущества исключает коррупционные риски и человеческий фактор. Пожалуйста, не ищите знакомых и друзей! Больше никакой коррупции!", - уверяют в мэрии.

Первые 38 объектов уже размещены на электронной торговой площадке, это небольшие пространства для установки пунктов приема платежей, платежных терминалов, мини-футбольные поля и другое. Позже будут опубликованы более крупные объекты.

За дополнительной информацией и консультациями по участию на онлайн аукционах можно обратиться по номерам: 61-49-59, 61-40-79.


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URL: https://www.vb.kg/391419
Теги:
аренда, госимущество, коррупция, Бишкек, Кыргызстан
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